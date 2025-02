Cote d'Ivoire: Innovation technologique - 20 nouvelles startups intègrent le Ci20

« Le Ci20 n'est plus un groupement. C'est désormais le patronat des startups ivoiriennes et se veut une force de propositions, mais surtout un catalyseur de toutes les startups technologiques ou pas. Cette rentrée solennelle marque l'entrée de 20 nouvelles startups portant le nombre à 35 », a déclaré Alex Degny, nouveau président du Ci20.

C'était à l'occasion du lancement de la première édition du Ci20 Startup Meet (tribune dédiée aux startups) qui a eu lieu, récemment, au 26e étage du Postel 2001, à Abidjan-plateau.

Une rencontre au cours de laquelle de nouveaux programmes ont été présentés. Il s'agit de Ci20 Business, Ci20 Tour, Ci20 Connect, Ci20 Talent, Startup boost capital.

Selon le nouveau président du patronat des startups, sa mandature est placée sous le sceau de l'économie numérique qui constitue aujourd'hui un moteur de développement.

En 2022, elle a contribué à hauteur de 5,2% de l'Afrique avec une projection de 8% en 2050 en termes de création de richesse, soit 712 milliards de dollars. En Côte d'Ivoire le secteur des Tic représente 10% du Pib avec une croissance de 20% annuellement, un potentiel énorme pour accélérer l'industrialisation, moderniser l'administration et créer de nouveaux emplois qualifiés.

Dans ce processus, les startups jouent un rôle indéniable mais ont besoin d'encadrement, de structuration, de financements adaptés et une législation favorable. La Côte d'Ivoire compte près de 300 startups dans divers secteurs d'activités.

« Je voudrais me féliciter de cette faîtière des jeunes startupers qui était un groupe restreint mais qui, aujourd'hui, s'ouvre à l'ensemble de l'écosystème. C'est une étape extrêmement importante. Je voudrais donc féliciter le Ci20 et encourager l'ensemble des startups ivoiriennes à se rapprocher de cette structure afin de bâtir un écosystème inclusif, dynamique et compétitif », a affirmé Stéphane Kounandi Coulibaly, directeur de l'innovation, des startups et du secteur privé, représentant le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation.

Stéphane Kounandi a saisi l'opportunité pour rappeler les initiatives prises par le gouvernement pour accompagner les startups dans leur croissance, notamment le hub IvoireTech.

Dans cette dynamique, un forum dénommé "IvoireTech Forum" est prévu dans le mois de juillet 2025. Il vise à favoriser la connexion entre les startups et grandes entreprises locales et internationales, ainsi que la start-up mobility program qui prend en compte IvoireTech champion et VivaTech, permettant ainsi aux startups de de s'associer pour participer à des évènements internationaux.

En outre, plusieurs partenariats stratégiques ont été signés entre le Ci20 et French Tech, la Chambre de commerce et de l'industrie de Tunisie et MDE Business School.

Créé en 2021, le Ci20 est un collège d'entreprises technologiques et innovantes réunies afin de fédérer leurs énergies et mieux faire porter leurs voix. En 2023, le Ci20 a bénéficié du gouvernement ivoirien d'un fonds de financement "Boost capital" d'un montant de 1 milliard de F Cfa. Ce fonds a été porté à 2 milliards de F Cfa en 2024.