Gabon: L'administration centrale déterminée à travailler aux côtés de Paul-Marie Gondjout pour réformer le système judiciaire

A l'occasion d'une cérémonie organisée dans l'après-midi du vendredi 07 février 2025 au Ministère de la Justice, l'ensemble du personnel issu du département, a tenu à formuler à l'endroit du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjout et à l'endroit de tous ceux qui lui sont chers, des voeux de bonheur, de santé et de réussite. Il a rassuré le Garde des Sceaux de la collaboration sans faille de l'administration centrale dans ce nouveau challenge.

Prenant la parole au nom de tous les agents du Ministère de la Justice, le Secrétaire Général de la Chancellerie, Martin Obandja-Owoula, a félicité le Garde des Sceaux pour sa reconduction au Gouvernement non sans rappeler qu'il s'agit d'une marque de confiance renouvelée des plus hautes autorités du pays.

Il a rassuré le Garde des Sceaux de la collaboration sans faille de l'administration centrale dans son ambition de transformer le système judiciaire gabonais en un instrument au service des populations et vecteur du développement économique et social du pays.

Le Secrétaire Général de la Chancellerie est revenu sur les initiatives prises par Paul-Marie Gondjout tout au long des 17 mois passés à la tête du Ministère pour trouver des solutions aux maux qui entravent depuis plusieurs années le bon fonctionnement du système judiciaire gabonais.

Martin Obandja-Owoula, a cité pour le témoigner, le premier symposium sur la réforme du système judiciaire organisé en novembre 2023, les ateliers et séminaires inscrits dans le cadre de la formation continue des Magistrats et Greffiers, l'aboutissement du nouveau statut des magistrats avec la promulgation depuis le 26 octobre de la Loi n°40/2023 dont les textes d'application sont en phase de finalisation, la régularisation des situations administratives de 274 Greffiers ayant bénéficié d'avancements, de reclassements et de promotions.

En ce qui concerne les infrastructures, il y a les finitions des travaux de l'annexe des tribunaux de Libreville et de Ntoum, la réfection de l'ensemble des prisons du pays et la construction du centre pénitencier de Nkoltang, le lancement des projets de construction des tribunaux de première instance à Owendo, à Akanda, à Moanda, à Gamba et à Bitam, a-t-il précisé.

Pour le Secrétaire Général de la Chancellerie, ces différentes actions et initiatives traduisent le patriotisme et l'engagement sans faille du Ministre de la Justice à contribuer au développement du Gabon, plus particulièrement à la réforme de son système judiciaire gabonais.

Un présent a été remis au terme de la cérémonie au Membre du Gouvernement de la Transition. Il a dit ses remerciements à l'ensemble des personnels pour la marque d'estime non sans inviter les uns et les autres à travailler main dans la main pour relever le challenge.