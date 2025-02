Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 février 2025

Conflit dans l’est de la RDC : accalmie sur le front après l’appel régional au cessez-le-feu

Une accalmie est observée dimanche au Sud-Kivu dans le conflit qui oppose le M23 et ses alliés rwandais aux forces congolaises. Une situation qui arrive au lendemain d’un appel de dirigeants régionaux à l’instauration d’un cessez-le-feu sous les cinq jours dans l’est de la RDC.

Craignant un embrasement régional, les dirigeants d’Afrique australe et d’Afrique de l’Est ont appelé samedi à un « cessez-le-feu immédiat et inconditionnel », dont la mise en œuvre dans un délai de cinq jours a été confiée aux chefs d’état-major de la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

Le sommet conjoint de ces deux organisations, qui s’est tenu en Tanzanie avec la participation des présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, a en outre « réaffirmé sa solidarité avec la RDC et son engagement indéfectible à la soutenir dans sa quête de préservation de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale ». (Source Jeune Afrique)

L'artiste malien Sidiki Diabaté victime du vol des recettes de sa tournée en France

La star de la musique malienne, Sidiki Diabaté, a été victime d'un vol, dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février, près de Paris. Les faits se sont déroulés chez la sœur du musicien. Le braquage, sans violence, s'est déroulé alors que le virtuose de la kora était sur scène.

Sidiki Diabaté était en plein concert dans la grande salle de la Défense Arena, à Nanterre en région parisienne, quand le vol s'est produit. Selon des sources policières, il était 22h30 lorsque les malfaiteurs, armés, se sont introduits dans le domicile de Djelika Diabaté, à Tremblay-en-France. La sœur du musicien est également sa manageuse et sa productrice. Elle était donc avec son frère au concert.

Chez Djelika Diabaté, il y avait une baby-sitter et des enfants. Sans violence, les braqueurs ont alors demandé à la nourrice de se mettre à genoux et de se retourner. Visiblement bien renseignés, ils sont allés directement chercher le coffre-fort et sont repartis immédiatement. (Source RFI)

Arts plastiques : La marche de l’AES vers la liberté inspire un peintre burkinabè

Le peintre burkinabè, OWAR a présenté à la foire internationale de Ségou, une toile montrant les trois leaders de l’Alliance des Etats du sahel (AES) et leurs peuples en marche sur le chemin de la liberté. Outre sa toile Résilience, le peintre-gendarme, l’adjudant Ouédraogo Wendyam Abdoul-Rasmane, alias OWAR a exposé une autre œuvre intitulée La marche de la libération de l’AES à la foire internationale de Ségou.

Sur ce tableau, l’on voit en arrière-plan les cartes du Burkina Faso, du Mali et du Niger formant les pièces d’un puzzle, symbolisant, selon OWAR, l’unité et la solidarité qui lient les nations de l’AES. Au premier plan, on aperçoit les présidents Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdourahamane Tiani du Niger. Ces trois guides marchent en tête des peuples de l’AES, déterminés à acquérir la vraie liberté. (Source AIB)

Cameroun : des élèves radiés après la diffusion d’une sextape

Le Complexe Scolaire Adventiste d’Odza (CSAO) à Yaoundé au Cameroun a pris une décision radicale face à un grave incident disciplinaire impliquant onze élèves.

Lors d’un conseil de discipline spécial, tenu mercredi dernier en présence des parents, du commissaire de police chargé de la sécurisation des établissements scolaires et du président de l’Association des parents d’élèves et enseignants, l’établissement a prononcé l’exclusion définitive des élèves concernés.

Selon le communiqué officiel, les fautes reprochées aux élèves incluent un comportement inapproprié en tenue scolaire, la réalisation et la diffusion de contenus inappropriés, ainsi que la consommation d’alcool. L’affaire a pris une ampleur nationale après la diffusion sur internet de vidéos explicites, tournées en uniforme scolaire, montrant une scène compromettante impliquant six élèves, dont une jeune fille de 16 ans. (Source beninwebtv)

RCI/Production de l’anacarde : Les producteurs exhortés à un changement de comportement

Démarrée le mardi 4 février, à Madinani, la campagne de sensibilisation des acteurs de la filière anacarde sur l’amélioration et la préservation de la qualité de la noix de cajou, a pris fin le vendredi 7 février 2025, à l’étape de Bonzo-Malékro, dans le département de Kouassi-Kouassikro, sur une note d’espoir.

Au cours de cette campagne, les responsables du Conseil du coton et de l’anacarde (Cca) aidés des techniciens de l’Anader ont expliqué aux producteurs les bonnes pratiques agricoles pour une meilleure qualité de la noix de cajou.

Le sous-préfet de Kouassi-Kouassikro, Kouassi Roger Kouamé, a indiqué que cette campagne revêt un intérêt particulier en ce sens qu’elle permet aux responsables de la filière de prendre contact directement avec les acteurs en vue de s’enquérir de la réalité de leur quotidien dans le cadre de leurs activités de production et d’achat de la noix brute de cajou. (Source fratmat)

Gabon : jusqu’à 3 ans d’emprisonnement en cas de vente au noir de médicaments !

Dans le cadre du nouveau Code de la Santé, dont l’entrée en vigueur est imminente, toute vente de produits pharmaceutiques par des personnes non autorisées sera sévèrement sanctionnée. Désormais, les contrevenants risquent jusqu’à 3 ans d’emprisonnement assortis d’une amende pouvant atteindre 5 millions de FCFA conformément à l’article 353 dudit texte.

Désireux de protéger de manière effective et efficace la santé des populations, le Pr. Adrien Mougougou s’est penché sur la problématique de la vente illégale de médicaments. Ainsi, l’article 353 du projet de Code de la Santé prévoit des sanctions claires. Pour faire clair, quiconque vend des médicaments sans être pharmacien agréé encourt de peines privatives de liberté et pécuniaires de nature à dissuader les adeptes. (Source GabonMediaTime)

Retrait militaire français : licenciement du personnel sénégalais au 1er juillet

Le général de brigade Yves Aunis, commandant des Éléments Français au Sénégal, a informé l'inspecteur régional du Travail au Sénégal d'un licenciement "au 1er juillet 2025" des employés sénégalais, en vue de la fermeture des bases militaires françaises, selon une lettre publiée samedi par la presse.

L'authenticité de cette lettre, datée du 27 janvier, a été confirmée à l'AFP samedi par une source militaire française.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, arrivé au pouvoir en 2024 avec un agenda de rupture, a annoncé la fin en 2025 de toute présence militaire française et étrangère sur le sol national. (Source VOA Afrique)

En Libye, vingt-huit corps de migrants exhumés d’une fosse commune

Une enquête a permis d’identifier l’existence d’une « bande dont les membres séquestraient des migrants irréguliers, les torturaient et les soumettaient à des traitements cruels, dégradants et inhumains », a déclaré le bureau du procureur général.

Les corps de vingt-huit migrants originaires d’Afrique subsaharienne ont été retrouvés dans une fosse commune près d’un centre de détention « illégal », dans la région de Koufra, à l’extrême sud-est de la Libye, a annoncé dimanche 9 février le bureau du procureur général libyen.

Les corps ont été retrouvés après une opération des forces de sécurité dans ce centre tenu par un réseau de trafiquants d’êtres humains, où étaient « séquestrés » soixante-seize migrants originaires d’Afrique subsaharienne, a précisé la même source. (Source Lemonde Afrique)

Le Niger dénonce des manœuvres hostiles à l’UA

Dans son entretien avec la chaîne Télé Sahel samedi 8 février, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, a dénoncé l’isolement imposé au pays et mis l’accent sur des « manœuvres hostiles » qui, selon lui, ont visé le Niger, notamment lors d’un sommet de l’Union africaine à Brazzaville.

Yaou Sangaré a expliqué que la délégation nigérienne avait été exclue sous la pression de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine. « Le Premier ministre attendait qu’on l’appelle quand, subitement, quelqu’un est venu nous dire non », a-t-il rapporté, soulignant que cette exclusion faisait partie d’une série de difficultés diplomatiques auxquelles le Niger est confronté. (Source apanews)

Adoption du document stratégique sur la politique humanitaire de la CEEAC

Le sommet extraordinaire des chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) s’est tenu le 7 février 2025 à Malabo, en Guinée équatoriale. Une rencontre de haut niveau placée sous la présidence de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, et qui a vu la participation des dirigeants de la sous-région, réunis pour répondre aux défis humanitaires pressants qui frappent l’Afrique centrale et consolider l’intégration régionale.

En Afrique centrale, la crise humanitaire reste une préoccupation majeure. Conflits armés, déplacements massifs de populations, catastrophes naturelles. Réunis en sommet extraordinaire, le 7 février à Malabo en Guinée Équatoriale, les chefs d’État de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) ont discuté des voies et moyens pour renforcer la solidarité régionale et adopter des mesures concrètes pour répondre aux urgences humanitaires. (Source Africa 24