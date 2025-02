Soudan: Le ministère des Affaires étrangères appelle la communauté internationale à soutenir la feuille de route proposée par les dirigeants de l'État

Port Soudan — Le ministère des Affaires étrangères a appelé dimanche, dans un communiqué, la communauté internationale, en particulier l'Union africaine, les Nations unies et la Ligue arabe, à soutenir la feuille de route proposée par les dirigeants de l'État après de vastes consultations avec les forces nationales et sociales, car elle représente un consensus national pour instaurer la paix et la stabilité dans le pays et achever les tâches des élections.

Voici la traduction de SUNA pour le texte du communiqué:

Avec les développements de la guerre imposée au Soudan et après les succès obtenus par les forces armées et les forces conjointes et d'appui, soutenues par toutes les masses du peuple soudanais, et le resserrement de l'étau sur les rebelles dans divers théâtres, les dirigeants de l'État, après de larges consultations avec les forces nationales et sociales, ont proposé une feuille de route pour préparer la phase d'après-guerre et reprendre le processus politique global qui culminera avec la tenue d'élections générales libres et équitables.

La feuille de route comprenait les éléments suivants :

- Lancer un dialogue national global pour toutes les forces politiques et sociales, et accueillir tous ceux qui adoptent une position nationale, rompre toute relation avec les agresseurs et se rangent du côté des rangs nationaux.

- Former un gouvernement de compétences nationales indépendantes pour reprendre les tâches de la période de transition et aider l'État à surmonter les conséquences de la guerre.

- Apporter les modifications nécessaires au document constitutionnel, les approuver par les forces nationales et sociales, puis choisir un Premier ministre civil pour gérer l'appareil exécutif de l'État sans ingérence.

- Affirmer la liberté d'opinion et d'action politique sans détruire la patrie ni violer les constantes nationales, et ne priver aucun citoyen de son droit d'obtenir un passeport.

- Stipuler à déposer des armes et à quitter les biens civils préalable de tout dialogue avec la rébellion et ne pas accepter l'appel à un cessez-le-feu à moins que le siège d'El Fasher ne soit levé, à condition que le cessez-le-feu soit suivi d'un retrait des États de Khartoum, de l'Ouest-Kordofan et du grand Darfour.

Le ministère des Affaires étrangères appelle la communauté internationale, en particulier l'Union africaine, les Nations Unies et la Ligue des États arabes, à soutenir la feuille de route car elle représente un consensus national pour établir la paix et la stabilité dans le pays et achever les tâches de transition.