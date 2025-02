Soudan: Le Président du Conseil de Souveraineté, Commandant en Chef des Forces Armées rencontre le Directeur Général des Forces de Police

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a rencontré dimanche le général de la police (légale) Khaled Hassan directeur général des forces de police, en présence du Maj-Gen de la police Osman Mohamed, directeur du département général des passeports et de l'immigration.

La réunion a porté sur la situation générale en matière de sécurité et sur les efforts déployés par les forces de police pour assurer la sécurité et la stabilité et lutter contre la criminalité, ainsi que sur les dispositions prises pour le retour complet de leurs services dans les zones d'où la milice a été expulsée et vaincue, y compris le travail du Département Général des Passeports et de l'Immigration (DGPI).

Maj-Gen Osman a confirmé dans un communiqué de presse que le DGPI travaille avec un professionnalisme complet dans la délivrance de documents de voyage et de tous les papiers d'identité pour les citoyens sans violer la loi et les règlements.

Le directeur des passeports a déclaré : « Toute personne titulaire d'un numéro national a le droit d'obtenir un passeport sans aucune affiliation politique, sauf interdiction légale émise par les autorités compétentes à son encontre conformément aux procédures légales et judiciaires. »

Son Excellence a ajouté qu'avant 2020, l'interdiction légale permettait aux citoyens d'obtenir un passeport comme document d'identité à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et il a déclaré : « Si une personne est interdite de voyager, cela n'empêche pas la délivrance de ses papiers d'identité », notant qu'un amendement a été publié au règlement des listes en 2020 sous le gouvernement (Hamdouk), stipulant que l'autorité compétente ne doit délivrer aucun passeport à tout Soudanais qui était inclus dans les listes d'interdiction, ainsi la personne interdite par la loi est interdite d'obtenir un passeport comme document de voyage et non comme document d'identité.

Le Maj-Gen Osman a ajouté que si l'interdiction n'entraîne pas seulement la question de l'obtention d'un passeport, alors un amendement doit être apporté à la loi et aux règlements visant à permettre au citoyen d'obtenir des documents d'identité, y compris un passeport, pendant que l'interdiction est en vigueur dans les ports connus.