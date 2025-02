Soudan: Le ministre des Affaires étrangères entame demain une visite en Russie

Moscou — Le ministre des Affaires étrangères Dr. Ali Youssef entamera demain, lundi, une visite officielle de trois jours dans la capitale russe, Moscou, à l'invitation du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

L'ambassadeur du Soudan en Russie, Mohamed Al-Ghazali Siraj a déclaré dans une déclaration à l'agence de presse soudanaise (SUNA) que le ministre des Affaires étrangères rencontrerait lors de la visite son homologue russe Sergueï Lavrov, lors d'une séance de discussion qui portera sur les moyens de soutenir et de développer les relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines politique, économique et culturel.

Il a ajouté que les discussions porteront sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Au cours de sa visite, le ministre des Affaires étrangères rencontrera M. Alexander Kozlov, ministre des Ressources naturelles, président de la partie russe au sein du Comité ministériel conjoint entre les deux pays, en plus de réunions avec un certain nombre de hauts fonctionnaires de la Douma russe et un certain nombre de responsables d'État.

Le ministre fournira aux responsables et aux médias russes une explication des derniers développements sur la scène soudanaise à la lumière des victoires successives des forces armées sur la milice terroriste Al-Dagalo, et passera en revue les relations bilatérales et les moyens de les soutenir et de les développer dans divers domaines.