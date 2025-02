Soudan: Des conflits tribaux et des divisions éclatent parmi les éléments de FSR à l'ouest d'El Fasher après le meurtre du rebelle Youssef Abu Shaiba

El Fasher — Les forces armées et la force conjointe des mouvements de lutte armée, appuyées par l'artillerie et l'aviation, ont pu "samedi", sur l'axe sud de la ville d'El Fasher, capitale de l'Etat du Nord Darfour, éliminer (12) snipers et détruire trois véhicules de combat.

La sixième division d'infanterie à El Fasher a révélé l'éclatement de conflits tribaux et de divisions entre les éléments de la milice terroriste Al-Dagalo, après l'assassinat du chef rebelle dans l'axe Kafout à l'ouest d'El Fasher, le rebelle Youssef Abu Shaiba, à la suite d'une frappe aérienne il y a trois jours, ce qui a conduit à l'annonce de sa mort, alors que dix véhicules de combat ont été retirés vendredi dernier, en plus de treize autres véhicules de combat vers la ville Genaina en route vers le Tchad.

La division a indiqué dans son point de presse quotidien que l'armée de l'air avait mené hier cinq frappes aériennes dans différentes zones, au cours desquelles le deuxième commandant de la milice dans le secteur rebelle de l'est, Al-Sayer Abdallah, a été tué, en plus d'un certain nombre de morts et de blessés dans les axes nord-est et nord-ouest, sept véhicules de combat ont également été détruits, dont un Sarsar, un char BTR et deux véhicules "Buffalo".

Le groupe a déclaré que la milice souffre ces jours-ci d'une grave pénurie de nourriture, de médicaments et d'une crise de carburant, ce qui a limité ses déplacements dans la ville d'El Fasher ces jours-ci.

La division a déclaré qu'hier, la milice a bombardé la ville d'El Fasher dans différentes directions, ce qui a fait des blessés parmi certains citoyens.

Le groupe a souligné que de fortes divergences avaient éclaté entre les incubateurs sociaux et l'administration autochtone de la milice dans l'axe Nyala, ce qui a conduit au départ du vice-président du Conseil Constituant pour le gouvernement civil, qui a pris tout l'argent et les revenus qu'il avait saisis à la bourse, et s'est dirigé avec sa famille vers l'État du Soudan du Sud.

Les différences ont été attribuées au rejet de la guerre en cours par les incubateurs de milices, en raison des défaites répétées qu'ils ont subies dans un certain nombre d'États soudanais, en plus des lourdes pertes en vies humaines et en matériel qui ont affecté l'incubateur, et en même temps, on s'attendait à ce que certaines tribus rejoignent des partis fidèles aux forces armées.

La division a souligné que des affrontements violents ont eu lieu entre les forces de la milice terroriste d'Al-Dagalo à Kalbus, qui envisageaient de se diriger vers la ville d'El-Fasher, où de lourdes pertes ont été causées parmi eux. Les blessés ont été transférés vers la ville de Nyala, et (27) véhicules de combat ont fui vers la ville Genaina.

La division a ajouté que l'armée de l'air a mené des frappes aériennes douloureuses dans la ville de Zalingei, ciblant des magasins d'armes et de munitions au siège de la Banque du Soudan, en plus d'un magasin de drones sur l'axe Nyala.

La sixième division d'infanterie à El Fasher a confirmé que la situation sécuritaire est relativement stable, avec des forces avançant sur différents fronts de la ville d'El Fasher, et avec un moral élevé.