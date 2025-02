Tunisie: Stress et anxiété - Ces vitamines et minéraux qui font la différence

La spécialiste en gériatrie, Afef Hammami, a affirmé qu'une carence en certains minéraux et vitamines, notamment en oméga-3, en B12 et en B6, peut avoir un impact direct sur l'humeur et favoriser l'apparition de l'anxiété et du stress, en particulier chez les personnes âgées. Dans une déclaration à l'Agence TAP, elle a expliqué que le stress et l'anxiété entraînent une augmentation de la sécrétion de cortisol, une hormone qui favorise la prise de poids.

Par ailleurs, un déficit en ces nutriments essentiels contribue à l'accélération de la production de cette hormone, exacerbant ainsi les effets du stress sur l'organisme. Selon la spécialiste, l'anxiété et le stress peuvent soit provoquer une alimentation excessive, soit réduire l'appétit, entraînant ainsi une perte de plusieurs minéraux essentiels. Elle recommande donc d'adopter une alimentation équilibrée permettant de maintenir des niveaux normaux de cortisol et d'éviter les déséquilibres nutritionnels.

Afef Hammami a souligné l'importance de la vitamine B12, qui joue un rôle fondamental dans la formation des globules rouges, le bon fonctionnement des cellules nerveuses et la production d'ADN. Elle a précisé que cette vitamine se trouve principalement dans la volaille, la viande, le poisson et les produits laitiers.

Elle a également insisté sur l'apport crucial de la vitamine B6, essentielle au développement du cerveau, au bon fonctionnement du système nerveux et au renforcement du système immunitaire. On la retrouve notamment dans la volaille, le poisson, les pommes de terre, les pois chiches et les bananes. Par ailleurs, elle a mis en garde contre la consommation excessive de caféine et de boissons gazeuses, qui peuvent accentuer l'anxiété en accélérant le rythme cardiaque.

Ce phénomène entraîne une réaction en chaîne où le cerveau perçoit cette accélération comme un signal de stress, maintenant ainsi l'organisme dans un cercle vicieux d'anxiété. Elle a souligné aussi l'importance d'intégrer à son alimentation des sources d'oméga-3, comme les poissons gras, les noix, les légumes verts et le chocolat noir, ainsi que de boire une quantité suffisante d'eau et de pratiquer des exercices de méditation et de respiration profonde. Ces habitudes permettent de réduire l'inflammation des cellules nerveuses et d'améliorer l'humeur. Elle a conclu en insistant sur la nécessité de consulter un médecin en cas d'anxiété persistante ou invalidante, afin de bénéficier d'un suivi adapté et d'éviter toute complication liée au stress chronique.