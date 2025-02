interview

Tunisie Telecom, acteur historique des télécommunications en Tunisie, s'apprête à franchir une nouvelle étape avec le lancement de la 5G. Sous la direction de Lassâad Ben Dhiab, à la tête de l'opérateur depuis 2022, l'entreprise poursuit sa stratégie de modernisation des infrastructures, tant au niveau national qu'international. Fibre optique, extension du réseau via le câble sous-marin Médusa et couverture dans les régions les plus reculées, sont autant de projets qui illustrent cette dynamique. Dans cet entretien, le P.-d.g. revient sur les ambitions de Tunisie Telecom pour garantir un accès équitable aux technologies de pointe et renforcer la position de l'opérateur sur le marché. Son P.-d.g. nous a accordé cet entretien.

Le leadership de Tunisie Telecom en matière de qualité de réseau n'est plus à démontrer. Avec l'arrivée prochaine de la 5G, quelle est la promesse de Tunisie Telecom pour ses abonnés ?

En tant qu'opérateur national, nous adoptons une vision à long terme et anticipons l'avenir à travers des projets structurants. L'élargissement de notre réseau à l'international, grâce au nouveau câble sous-marin Médusa, constituera un saut qualitatif majeur. Ce projet renforcera significativement notre capacité, augmentera le débit et, surtout, réduira la latence de 50 %.

Cette avancée aura un impact direct sur les applications web nécessitant un débit élevé et une connexion stable, comme celles liées à la télémédecine. Elle stimulera également l'écosystème des start-up et offrira des avantages concurrentiels à notre pays en matière d'infrastructure numérique. Cela pourrait attirer des investisseurs et favoriser le retour des compétences tunisiennes, qui évolueront dans un environnement propice à l'innovation.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à déployer une infrastructure de télécommunications moderne, en mettant l'accent sur la fibre optique, la 4G (98% de couverture) et leur généralisation tant au niveau régional qu'international.

Quelles ambitions Tunisie Telecom nourrit-elle en matière de part de marché avec le déploiement de la 5G ?

Comme vous pouvez le constater, nous poursuivons l'installation progressive de la fibre sur l'ensemble du territoire. À titre d'exemple, le projet Edunet a permis de connecter plus de 3 000 établissements scolaires à la fibre optique. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, pour la sixième année consécutive, Tunisie Telecom est le premier opérateur en matière d'internet mobile.

Concernant la 5G, que nous lancerons prochainement, les essais se sont révélés très concluants. Cela augure un démarrage prometteur, et nous sommes convaincus que nous confirmerons, là encore, notre position de leader.

Tunisie Telecom joue un rôle national majeur. Toutefois, la crainte avec l'arrivée de la 5G est qu'elle accentue les inégalités régionales d'accès à Internet, contribuant ainsi à la fracture numérique. Que promet Tunisie Telecom pour éviter cela ?

Ce n'est pas une promesse, c'est un engagement ferme, celui de couvrir toutes les régions, sans exception. Dans le cadre du projet des zones blanches, initié par le ministère de tutelle, Tunisie Telecom a réussi à connecter des zones jusque-là dépourvues de couverture, couvrant 94 secteurs répartis sur 47 délégations dans 15 gouvernorats. Ce projet a permis de garantir l'accès à Internet à plus de 164 écoles, 59 centres de santé de base et 180 000 habitants.

Aujourd'hui, la fibre optique est déjà présente dans des localités comme Erragba, Bouargoub ou encore Tataouine. Nous portons le nom de la Tunisie, et cela implique des responsabilités : il n'y a pas d'exception, c'est notre devoir d'assurer un accès équitable au réseau. Il en sera de même pour la 5G puisque toutes les régions de Tunisie seront concernées, même si la couverture se fera de manière progressive.