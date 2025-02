Afrique Australe: La RDC salue les décisions du commet conjoint EAC-SADC

Dans un communiqué publié dimanche 9 février à Kinshasa, le Gouvernement congolais « prend acte des décisions adoptées à l'unanimité par les Chefs d'État et de Gouvernement (EAC-SADC), qui ont réaffirmé leur attachement au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la RDC et ont convenu de l'élaboration et de la mise en oeuvre des modalités de retrait des forces étrangères non invitées du territoire congolais ».

Pour la RDC, cette décision marque une avancée décisive vers la fin de toute présence militaire non autorisée, notamment celle des troupes rwandaises (RDF) et de leurs supplétifs du M23.

Le Sommet conjoint des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), tenu du 7 au 8 février à Dar es Salaam (République-Unie de Tanzanie), a été consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire, il a adopté des mesures immédiates :

Un cessez-le-feu immédiat et la cessation des hostilités sans conditions

L'acheminement urgent d'une assistance humanitaire, y compris le rapatriement des dépouilles et l'évacuation des blessés

L'ouverture et la sécurisation des principaux axes logistiques, y compris les voies routières et lacustres

La réouverture immédiate de l'aéroport international de Goma

La sécurisation de la ville de Goma et de ses environs

Le communiqué signé par le porte-parole du Gouvernement congolais appelle par ailleurs à la « reprise sans délai » des processus de paix de Luanda et de Nairobi.

Le premier, piloté par le président angolais Lourenço, met autour d'une table la RDC et le Rwanda. Le second, sous la houlette du Kenyan Uhuru Kenyatta, concerne Kinshasa et les groupes armés nationaux.