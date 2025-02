Ile Maurice: Richard Duval mise sur la formation pour retenir les talents

Lors de sa visite à l'École hôtelière sir Gaëtan Duval le 30 janvier, le ministre du Tourisme, Richard Duval, a exprimé ses préoccupations de la fuite des jeunes diplômés vers des emplois sur les paquebots, au détriment de l'industrie touristique locale. Pour inverser cette tendance, il propose de transformer l'établissement en un Centre d'excellence régional, alliant normes internationales et savoir-faire local. Cette initiative viserait à rendre le secteur plus attractif et à inciter les jeunes à bâtir leur carrière à Maurice.

Accompagné de son junior minister, Sydney Pierre, et de plusieurs responsables du ministère, Richard Duval a échangé avec les dirigeants de l'école et du Mauritius Institute of Training and Development (MITD) sur l'adaptation des formations aux évolutions du marché. Il a insisté sur la nécessité d'actualiser les cursus et de renforcer les collaborations avec des institutions de renom, telles que l'École hôtelière de Lausanne. «Ce projet vise à améliorer la qualité de la formation, valoriser les ressources humaines locales et soutenir le développement du secteur touristique à Maurice», a-t-il déclaré.