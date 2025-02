Ile Maurice: «Le kitesurf n'est pas un sport de riche»

interview

La rencontre entre Konstantin Aksenov, kitesurfeur professionnel et détenteur de multiples records mondiaux, et Vashil Jasgray, membre du Kolektif Rivier Nwar, a donné naissance à une initiative porteuse d'espoir : l'ouverture d'une école de kitesurf au Morne, un des meilleurs spots de l'île. Originaire de Saint-Pétersbourg, Konstantin Aksenov s'est forgé une solide réputation dans le monde du kitesurf. Athlète de haut niveau, juge international, formateur, secouriste certifié, skipper et entrepreneur dans le domaine des sports nautiques, il s'est installé à Maurice il y a plus de dix ans. Il s'est illustré à travers des défis spectaculaires :

2018 : Traversée Maurice - La Réunion

2019 : Traversée Russie - Japon

2021 : Traversée Bahamas - Miami

2023 : Traversée Cuba - Mexique

En parallèle, il a investi dans plusieurs projets liés aux sports nautiques, notamment en tant que propriétaire de Wakesurf Company et Ocean11 Boat Trip. Son ambition est de créer une école de kitesurf au Morne, l'un des meilleurs spots de l'île car ce sport demeure encore inaccessible à de nombreux jeunes Mauriciens. Le projet ne se limite pas à l'initiation au kitesurf. Il inclut également la formation en navigation et en météorologie, offrant ainsi des perspectives d'emploi aux jeunes. À 18 ans, ils pourront envisager des carrières en tant que moniteurs, guides touristiques russes et européen, ou encore intégrer des compagnies maritimes.

Quelle a été votre plus grande expérience en kitesurf ?

Lors de ma traversée entre Cuba et le Mexique en 2023, mon GPS est tombé en panne, me laissant seul en pleine mer toute une nuit sans moyen de communication. C'est finalement un pêcheur qui m'a retrouvé et aidé à regagner la terre ferme. Cet épisode m'a profondément marqué et renforcé ma détermination à poursuivre ma passion. Aujourd'hui, je représente Maurice à travers mon sport, car j'aime profondément cette île.

Pourquoi Maurice est-elle idéale pour le kitesurf ?

Maurice offre des conditions exceptionnelles : une mer magnifique, un climat favorable et des spots adaptés à tous les niveaux. C'est un véritable paradis pour les amateurs de kitesurf, attirant aussi bien les débutants que les professionnels.

Le kitesurf est-il un sport dangereux ?

Non, à condition d'être bien encadré. Il est essentiel de savoir nager et d'acquérir quelques notions de wakeboard avant d'apprendre les bases du kitesurf avec un moniteur qualifié.

Le kitesurf est souvent perçu comme un sport de luxe. Qu'en pensez-vous ?

C'est une idée reçue. À Cuba, pays pourtant modeste, le kitesurf s'est démocratisé grâce aux initiatives locales et aux formations mises en place par les hôtels. Nous pouvons suivre le même modèle à Maurice en trouvant des sponsors et en développant des formations adaptées. L'océan est une ressource précieuse, et nous devons l'exploiter intelligemment pour offrir de nouvelles opportunités aux jeunes.

À quel âge peut-on commencer le kitesurf ?

Nous prévoyons de débuter les formations dès l'âge de 8 ans. Les enfants apprendront d'abord à bien nager, puis à pratiquer le wakeboard avant d'être initiés au kitesurf. Avec ce projet, je veux changer la perception du kitesurf à Maurice et le rendre accessible à tous, en offrant à la jeunesse mauricienne une opportunité unique de se former et de s'épanouir à travers ce sport.