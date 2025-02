Tunisie: Kaïs Saïed recevant la ministre de l'équipement et de l'habitat - «Offrir aux Tunisiens des logements plus confortables et mieux adaptés à leurs besoins»

Fidèle à son approche marquant son projet en faveur d'un Etat social et des catégories sociales à faible revenu, le Président de la République multiplie les mesures dans ce sens, encourageant la construction de logements sociaux dans la mesure où l'habitat constitue un secteur de la première importance, sans oublier que le logement représente un des droits fondamentaux de l'homme.

La Presse -- Ainsi, cet élément du logement social et autres difficultés spécifiques au secteur de l'habitat ont été au cœur de l'entretien accordé, récemment, par le Chef de l'Etat à la ministre de l'Equipement et de l'Habitat et qui a permis de mettre l'accent sur l'importance pour la Société nationale immobilière de Tunisie (Snit), l'Agence foncière d'habitation (AFH) et la Société de promotion des logements sociaux (Sprols) de retrouver leurs rôles initiaux pour lesquels elles ont été créées.

Le Président Kaïs Saïed a tenu à rappeler les constantes suivies jusque-là, tout en affirmant qu'il est impératif de retrouver la construction de logements décents et accessibles aux bourses modestes grâce à la formule de location-vente qui, après une certaine période, permettait aux bénéficiaires de cette démarche d'accéder à la propriété de ce type d'habitation.

Il est évident que le recours, de nouveau, à cette formule entre dans le droit fil du concept de l'Etat social dans le sens où elle est susceptible de lutter contre la hausse exorbitante des loyers et mettre, éventuellement, un terme, à la crise du logement qui perdure depuis plusieurs années, surtout devant les obstacles pour l'obtention d'un crédit-logement, sans oublier les difficultés quant au remboursement du prêt octroyé.

Rappelons, toutefois, que la Tunisie a déjà lancé une nouvelle stratégie du logement pour la décennie 2025-2035 dans le but de moderniser le secteur de l'habitat et d'offrir le plus grand nombre de logements sociaux adaptés aux moyens des citoyens.

En effet, cette stratégie vise la diversification des types de logements afin de pouvoir offrir une variété de logements répondant aux besoins de différentes populations, notamment les personnes âgées, les familles nombreuses et les personnes handicapées avec l'objectif essentiel d'améliorer la qualité de vie des Tunisiens en fournissant, à la fois, des logements plus confortables et mieux adaptés à leurs besoins.

Les experts estiment qu'il est possible de réussir cette approche en constituant, en premier lieu, la «matière première», en l'occurrence une bonne réserve foncière avec des terrains à bâtir suite à une révision positive des législations actuelles concernant le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Or, cela ne peut avoir les résultats efficaces escomptés que si les autorités concernées parviennent à trouver des solutions innovantes de financement avec des encouragements aux investissements dans le secteur, tout en identifiant de nouveaux partenariats permettant de mobiliser des ressources supplémentaires pour le développement du logement social.

Autrement dit, les dernières initiatives du Chef de l'Etat s'inscrivent dans l'esprit de cette stratégie décennale, présentée déjà durant le dernier trimestre de l'an 2024 par le directeur général de l'habitat au ministère avec le but évident de diversifier les types de logements disponibles, en incluant des solutions adaptées pour diverses catégories de la population à la recherche de logements conçus spécifiquement pour répondre à leurs besoins en termes de taille, de confort et de coût.

Nous sommes donc en face de nouveaux efforts déployés par le Président de la République, plus que jamais soucieux de présenter la meilleure formule destinée à moderniser le secteur du logement et offrir davantage de logements sociaux tout en s'inscrivant dans un cadre plus large de développement économique et social de la Tunisie.