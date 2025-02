Tunisie: Ligue 1-18E journée - L'Etoile sur un nuage

L'UST a plié lors du money-time face à l'ESS qui enchaîne les victoires.Le CAB sort ses griffes au Cap Bon et les Béjaois n'arrivent pas à se défaire de l'USBG à Menzel Bourguiba.

En proie à de grosses difficultés vu son classement préoccupant, l'US Tataouine recevait hier l'Etoile Sportive du Sahel, un Onze qui restait sur trois victoires de rang et qui pointait au pied du podium après un cycle où l'équipe de Mohamed Mkacher a confirmé sa forme du moment. Après un round d'observation à Tataouine, l'Etoile n'a mis qu'un peu moins d'une demi-heure de jeu pour prendre l'avantage par Chamakhi. Piquée au vif cependant, l'UST ne se disperse pas pour autant et obtient un penalty que transformera Wahid Timi cinq minutes plus tard.

Sur le synthétique du stade Néjib-Khattab, le match est lancé et le ton est donné de part et d'autre, mais notons toutefois que beaucoup de tension a accompagné après coup la fin du premier half, avec un match arrêté par l'arbitre, le temps de calmer les esprits sur le terrain et aux abords. De retour de pause, l'UST ne fait pas que résister, alors que l'Etoile tente des percées sans résultat. 92' et au moment où l'on se dirigeait vers une parité, l'ESS bénéficie d'un penalty que transformera Oussama Abid. Mission accomplie pour l'ESS qui prend provisoirement la 2e place du classement derrière l'EST.

Les Cabistes grâce à la légion étrangère

Dans une explication lourde de conséquences, volet course au maintien, l'AS Soliman croisait à son tour le Club Athlétique Bizertin. Et les deux équipes n'ont pu faire la différence durant le premier half, économisant leurs forces pour la seconde période. Au premier abord, c'est ce à quoi s'est attelé le CAB avec un but de l'attaquant nigérian Nurudeen Ayinde en début de seconde mi-temps. Pas le temps de se remettre la tête à l'endroit côté cap-bonnais cependant, puisque le CAB va ajouter un second but oeuvre du milieu sénégalais Alassane Kanté. Les Cabistes vont ensuite gérer, les débats dépassant par là même leur adversaire du jour au classement.

Enfin, vainqueur à Gabès face à la Zliza lors de la ronde précédente, l'Olympique de Béja accueillait à son tour l'US Ben Guerdane pour une opposition entre deux clubs aux préoccupations diamétralement opposées, soit se donner de l'air pour l'USBG et s'installer davantage dans le ventre mou du classement pour des Cigognes qui évoluaient au stade Aziz-Jaballah de Menzel Bourguiba.

Là aussi, pas de premier tournant durant les 45' initiales avec deux onze qui ont apparemment reporté le constat final pour la seconde mi-temps. C'est du moins ce que l'on espérait mais finalement, le nul vierge a sanctionné les débats. Ça marche très mal pour l'OB après un début de championnat plus qu'exemplaire. Pour Ben Guerdane, c'est un point bon à prendre pour une équipe qui lutte pour se maintenir en élite. C'est mieux que rien après tout.

Résultats :

S.Tunisien - E.S.Tunis (0-1)

US Tataouine - E.S.Sahel (1-2)

AS Soliman - C.A.Bizertin (0-2)

O.Béja - US B.Guerdane (0-0)