Tunisie: CSS - Enchaîner

Sous la houlette de Lassâad Dridi, le CSS commence à faire peau neuve. Et il va devoir s'atteler à enchaîner pour engranger les trois points contre la JSO.

Deux victoires consécutives sur l'ASG par 1 but à 0 et sur l'Usbg par 2 buts à 0 ont fait revenir un peu de sérénité dans le camp des Sfaxiens. Mais avec un écart toujours énorme après la 17e journée ( 12 points sur le premier classé et 10 points sur le quatrième), l'objectif reste une phase retour meilleure qu'une première moitié de championnat où les fans sfaxiens en ont vu de toutes les couleurs et ont avalé tant de couleuvres après une série de contre-performances jamais vue dans l'histoire du club. Il y avait eu un petit brin d'espoir de lever l'interdiction de recrutement avant la clôture du mercato hivernal pour renforcer l'effectif des «Noir et Blanc» mais les efforts ont échoué et l'opération n'a été réalisée qu'après la date butoir du 31 janvier.

Moins de pression sur les épaules

Curieusement, l'entraîneur Lassaâd Dridi n'a pas été le premier à se plaindre de devoir se résigner à composer avec le groupe restant des joueurs qui a connu de nombreux départs. Il a moins de responsabilités à assumer et surtout moins de pression sur les épaules. Un facteur qui lui a permis de faire moins de calculs dans les derniers matches avec un jeu moins défensif et plus porté vers l'offensive. Une nouvelle stratégie de jeu qui s'est avérée payante et qui a rapporté deux succès successifs. C'est surtout contre l'Usbg dans son arène que le CSS a brillé.

La principale rectification dans le dispositif a été au niveau de l'entrejeu avec l'incorporation du jeune Mohamed Absi dans le onze de départ. Avec le quatuor Gaoussou Traoré- Firas Sekkouhi- Mohamed Absi et Youssef Becha, le milieu de l'équipe sfaxienne a belle allure et s'est montré plus performant dans le travail d'approche du périmètre de vérité adverse et dans la création de multiples occasions devant le but.

Avec le retour de Baraket Lahmidi qui a purgé son match de suspension et malgré l'absence de Mohamed Dhaoui qui a écopé lui de trois matches après son carton rouge contre le Carrelage de Gabès, Lassaâd Dridi a de bons atouts en attaque pour continuer contre la JSO, une équipe du milieu du tableau, libérée elle aussi de toute pression, à opter pour ce schéma de jeu plus audacieux qui a porté ses fruits. D'autant plus qu'en défense, il y aura moins de soucis à se faire avec le retour de Mohamed Nasraoui.

Le CSS sera devant une très belle opportunité d'aligner sa troisième victoire consécutive et de continuer à grimper vers le haut du classement. Gare donc à un coup d'arrêt qui fera revenir à la case départ et flanquerait par terre tout le travail entrepris pour la dure remontée de la pente.