Tunisie: CA - Ouvrir un chapitre

A Radès, en croisant EGSG, David Bettoni tentera de trouver la meilleure formation possible pour gagner.

A la réception d'EGS Gafsa, le CA a l'opportunité de renouer avec la victoire et ainsi rester dans le sillage des meneurs et plus si les planètes sont alignées... Encore une fois, coach Bettoni devra opérer une certaine rotation cet après-midi, sachant qu'il doit composer avec le quota d'étrangers à disposition.

En clair, en défense, sur le flanc gauche, Didof ne débutera pas le match et il reviendra à Oussama Shili d'assurer sur ce côté. Dans l'axe à présent, si la paire Bouabid-Ali Youssef sera reconduite, même si Ben Abda peut être aligné d'entrée, le flanc droit sera, quant à lui, occupé par Zaâlouni.

Plus haut, au milieu, en raison de la suspension d'Ahmed Khélil, Semakula signera son retour dans l'équipe type aux côtés de Zemzemi et Ait Malek, alors que Kelaleche fera banquette. Enfin, en attaque, Kinzumbi prendrait le couloir droit, Kooh sera reconduit en pointe et Khadhraoui débutera sur l'aile gauche. Bien entendu, coach David Bettoni dispose de plus d'une flèche dans son arc, que ce soit aux avant-postes avec Hamdi Laâbidi, Fahd Al Mesmari et Srarfi, ou au milieu avec Ghaith Sghaier et Rached Arfaoui.

Audace et beaucoup d'humilité

A Radès, aujourd'hui, le staff technique tentera de trouver la meilleure installation possible pour gagner. De prime abord, Bettoni semble avoir toutes les composantes nécessaires pour avoir un onze qui commande le jeu et qui le contrôle. Bref, le CA doit trouver l'équilibre assez tôt face à Gafsa avec des joueurs qui doivent apporter de la qualité, de la personnalité, de la présence physique, de la vélocité et de l'expérience pour certains.

A titre d'exemple, au coeur du jeu, il faut donner davantage d'ordre et de géométrie au milieu. En attaque aussi, Ait Malek, joueur hybride par excellence (demi gauche plutôt), doit s'atteler à casser les lignes d'EGSG, ce qui permettrait au CA de maîtriser le rythme du match. En football, indépendamment de tout plan de jeu, les vrais protagonistes sont les joueurs car l'entraîneur peut juste être déterminant pour donner la bonne mentalité, l'organisation du jeu, l'enthousiasme et mettre les joueurs au bon poste. Voilà tout car, en fin de compte, les matches sont gagnés et perdus par ceux qui sont sur le terrain.

Jusque-là, le staff clubiste a souvent prôné un jeu court, au sol avec plus ou moins de réussite, sauf sur les deux derniers matchs. Sauf que pour maximiser ses chances de réalisation, Bettoni doit aussi accorder de l'importance au plaisir de toute l'équipe en passant par un jeu porté vers l'avant et des phases de possession. En clair, la transmission du ballon doit être rapide pour créer des décalages et déséquilibrer à terme le bloc adverse. De la détermination, de l'instinct, de l'audace et beaucoup d'humilité. Pour réussir sa partition, le CA sait ce qu'il lui reste à faire...