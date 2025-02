Tunisie: ST - EST (0-1) - Les «Sang et Or» imposants ...

Imposant leur rythme à leur hôte, les Espérantistes ont fini par obtenir gain de cause face à des Stadistes qui étaient beaucoup plus dans la réaction que dans l'action.

D'entrée, les «Sang et Or» ont cherché à en découdre au plus vite. Sauf qu'ils sont tombés, en première mi-temps, sur une solide défense stadiste bien en place et solidaire. En témoigne la première occasion du match lorsque Belaïli a vu son coup franc direct tiré des 25 mètres repoussé par le mur stadiste (18').

De leur côté, les Stadistes se sont mis tellement de pression au point que la précipitation a ponctué les quelques occasions qu'ils se sont créées. A l'instar de la première occasion du match des locaux : un contre rapide mené par Mejri qui, d'une longue passe, sert Attoui. Ce dernier, sans surveillance, a eu tout le temps pour bien ajuster son tir, sauf qu'avec la précipitation, le tir, manquant de précision et de puissance, a été intercepté sans difficulté par Memmiche (27').

Une dizaine de minutes plus tard, encore une occasion bien entamée, mais mal conclue par l'attaque stadiste : obtenant une faute, le coup franc bien botté par Youssouf Touré est mal conclu par Mugisha Bonheur dont la reprise de la tête passe largement au-dessus de la transversale (38').

Bref, les Espérantistes étaient dans l'action et les Stadistes plutôt dans la réaction. Cela dit, les attaques, d'un côté comme de l'autre, ont manqué de punch, et les deux protagonistes rejoignent les vestiaires pour la pause mi-temps sur un résultat nul et vierge.

Hlel et le dégagement fatal...

En deuxième mi-temps, les «Sang et Or» ont repris les débats aussi déterminés. Et il a suffi d'un mauvais dégagement, la seule erreur de Sami Hlel, pour que la donne change en faveur des visiteurs : Tougaï entame l'action en servant Tka. La frappe puissante de ce dernier est dégagée dans l'axe par Hlel, et Tougaï met la balle dans les filets (58').

Dix minutes après, Belaïli rate l'occasion de tuer le match quand, servi dans le dos des défenseurs et alors qu'il s'est trouvé nez à nez avec Hlel, tire dans le petit filet (68').

Les Stadistes ont tenté de réagir dans la perspective de revenir dans le match, mais rien ne sert de courir, il faut partir à point. Les Stadistes ont subi trop le jeu des Espérantistes pour espérer revenir au score à la fin de la rencontre. Ils n'avaient rien fourni pour mériter même un point. L'EST confirme avec ce succès son retour en forme. Elle revient de loin au classement et mène désormais facilement. Qui peut la rejoindre ?

ST : Hlel, Khalfa, Sahraoui, Arous, Saafi (Berrima 90'), Bonheur, Touré, Ndaw (Smaali 80'), Atoui (Ouerghemmi 80'), Mejri et Kadida (Ayari 46').

EST : Memmiche, Tougaï, Jelassi, Ben Hmida, Ben Ali, Guennichi (Smiri 87'), Tka, Konaté (Jebali 69'), Belaïli (Mouhli 84'), Mokwana (Sasse 69') et Jabri (Diakité 69').