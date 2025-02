Ethiopie: La directrice général du FMI visite le musée commémoratif de la victoire d'Adwa

Addis Ababa — Mme Georgieva est à Addis-Abeba pour une visite officielle de deux jours en Éthiopie.

Dans le cadre de sa visite, la directrice générale du FMI a également rencontré le premier ministre Abiy Ahmed et d'autres hauts responsables du gouvernement.

Le Premier ministre Abiy a félicité le FMI pour son soutien technique et financier continu au programme de réforme économique du pays et a énormément apprécié son implication personnelle et ses contributions.

Le programme de réforme macroéconomique de l'Éthiopie, qui est soutenu par l'un des plus importants programmes de financement du FMI, repose sur une vision et un programme de réforme nationaux qui expriment clairement nos aspirations en matière de croissance et de développement, a rappelé M. Abiy.

À ce titre, nous nous sommes fortement approprié les réformes et nous avons été en mesure de prendre des mesures audacieuses, globales et historiques pour relever des défis macroéconomiques de longue date.

Le premier ministre a souligné que "les résultats du programme sont jusqu'à présent positifs et très encourageants. Notre mise en oeuvre en cours apportera la stabilité macroéconomique, libérera la croissance, améliorera le niveau de vie et contribuera à faire de l'Éthiopie un phare africain de la prospérité."

Elle était accompagnée au musée commémoratif de la victoire d'Adwa par d'importants représentants du gouvernement, dont le ministre des finances Ahmed Shide, le ministre de la planification et du développement Fitsum Assefa et le gouverneur de la banque nationale Mamo Mihretu, ainsi que par d'autres membres des services du FMI.

Le mémorial de la victoire d'Adwa est un hommage aux héros et héroïnes qui ont fait le sacrifice ultime dans la lutte pour la liberté et la dignité de l'Éthiopie.

Chaque élément du mémorial a été soigneusement conçu pour honorer et célébrer l'héritage de ceux qui se sont battus vaillamment pour leur pays.

Grâce à des expositions immersives, des objets poignants et des présentations évocatrices, les visiteurs sont transportés dans le temps et découvrent l'intensité et l'importance de la bataille d'Adwa.

Plus tôt dans la journée, la directrice générale a visité le centre de réhabilitation et de développement des compétences des femmes "Lenegewa" à Addis-Abeba.

Sa visite souligne l'engagement du FMI à soutenir le développement économique du pays et à encourager le dialogue sur les politiques qui favorisent la résilience, la prospérité partagée et la croissance à long terme pour l'Éthiopie.