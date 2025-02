Namibie: Le premier président de la Namibie, Sam Nujoma, est décédé à l'âge de 95 ans

Addis Ababa — Sam Nujoma, président fondateur de la Namibie, est décédé samedi à Windhoek, la capitale du pays, à l'âge de 95 ans, a annoncé la présidence namibienne dans un message publié sur Facebook.

Sam Nujoma a aidé la Namibie à obtenir son indépendance en 1990 et a remporté les premières élections démocratiques la même année.

Il a présidé le pays pendant trois mandats.

Le père fondateur de la Namibie, Sam Nujoma, qui a mené la lutte pour l'indépendance de son pays vis-à-vis de l'Afrique du Sud, est décédé samedi 8 février à l'âge de 95 ans, a annoncé la présidence.

M. Nujoma avait été hospitalisé au cours des trois dernières semaines, luttant contre une maladie dont il "ne pouvait pas se remettre", a déclaré le président Nangolo Mbumba dans un communiqué publié dimanche.

C'est avec "le plus grand chagrin et la plus grande tristesse" que M. Mbumba a annoncé "le décès de notre vénéré combattant de la liberté et leader révolutionnaire".

"Notre père fondateur a vécu une vie longue et importante au cours de laquelle il a servi de manière exceptionnelle le peuple de son pays bien-aimé", a-t-il ajouté.

Né dans une famille de fermiers pauvres de la tribu Ovambo, Nujoma était l'aîné de 10 enfants, a-t-on indiqué.

En 1949, il prend un emploi de balayeur de chemin de fer près de Windhoek tout en suivant des cours du soir. C'est là qu'il rencontre le chef de la tribu Herero, Hosea Kutako, qui fait pression pour mettre fin à l'apartheid en Namibie, alors connue sous le nom de Sud-Ouest africain.

Kutako est devenu son mentor, guidant Nujoma alors qu'il devenait politiquement actif parmi les travailleurs noirs qui résistaient à l'ordre du gouvernement de déménager dans un nouveau township à la fin des années 1950.

À la demande de Kutako, Nujoma a commencé à vivre en exil en 1960, laissant derrière lui sa femme et ses quatre enfants. La même année, il est élu président de l'Organisation des peuples du Sud-Ouest (SWAPO) et fait la navette entre les capitales à la recherche d'un soutien à la cause de l'indépendance.

La SWAPO a lancé une lutte armée en 1966 après que l'Afrique du Sud voisine a refusé l'ordre des Nations unies de renoncer à son mandat sur l'ancienne colonie allemande, arguant du fait qu'elle constituait un tampon contre l'avancée du communisme en Afrique.