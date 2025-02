Addis Ababa — L'Éthiopie a félicité la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) pour leur engagement et leur collaboration en faveur de la paix et de la stabilité régionales, dans l'esprit des solutions africaines aux problèmes africains.

Un sommet historique, convoqué conjointement par la CAE et la SADC, deux grands blocs régionaux, s'est tenu samedi dans la ville portuaire tanzanienne de Dar es Salaam pour faire face à l'escalade de la crise dans l'est de la RDC.

Le ministère éthiopien des affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que l'Éthiopie se félicitait des résultats du sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la CAE et de la SADC qui s'est tenu à Dar es Salaam, en République-Unie de Tanzanie.

L'Éthiopie félicite la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, et William Samoei Ruto, président de la République du Kenya et président de la CAE, ainsi qu'Emmerson Dambudzo Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe et président de la SADC, pour le leadership dont ils ont fait preuve en organisant cette réunion couronnée de succès.

Leur engagement et leur collaboration pour favoriser la paix et la stabilité régionales dans l'esprit des solutions africaines aux problèmes africains sont exemplaires, a déclaré le ministère.

Les dirigeants africains ont appelé samedi à un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et ont réaffirmé leur soutien total à la recherche d'une solution durable au conflit en cours.

Dans un communiqué final, les dirigeants régionaux ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et au rétablissement des lignes d'approvisionnement en RDC.

Reconnaissant l'urgence de la situation, les dirigeants présents au sommet ont demandé aux chefs des forces de défense de la CAE-SADC de se réunir dans les cinq jours afin d'élaborer des mesures techniques pour faire respecter un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel.