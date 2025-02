Ethiopie: Le développement du corridor s'étend à sept villes de la région d'Amhara au pays

Addis Ababa — Le développement du corridor, qui fait partie de l'initiative nationale visant à transformer les infrastructures urbaines en Éthiopie, s'étend actuellement à sept villes de la région d'Amhara.

Cette initiative est mise en oeuvre grâce aux ressources propres des villes, à la participation du public, au soutien du gouvernement fédéral et à diverses subventions.

Le projet, qui a débuté à Bahir Dar, Gondar, Dessie, Kombolcha, Debre Berhan, Debre Markos et Woldia, comprend la construction de 32,23 km de routes, 27,04 hectares d'espaces verts et de parcs, 3,7 hectares de places publiques, 25 km d'éclairage routier et des travaux de façade.

Le développement du corridor est réalisé en différentes phases dans un délai court tout en maintenant des normes de qualité. Gondar, Kombolcha et Bahir Dar ont achevé avec succès la première phase et passent maintenant à la seconde.

L'initiative comprend de larges trottoirs, des pistes cyclables, des places publiques pour le repos et les loisirs, des toilettes publiques et des cafétérias modernes dans des villes comme Bahir Dar. En outre, des espaces verts de plus de 5 mètres de large ont été aménagés de part et d'autre du corridor. Des efforts ont également été faits pour ouvrir les rives des lacs au public.