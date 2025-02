Ethiopie: La directrice du FMI estime que la réforme macroéconomique de l'Éthiopie transformera le pays

Addis Ababa — La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a souligné que les réformes macroéconomiques de l'Éthiopie conduiront à une transformation du pays.

La directrice du FMI a fait cette remarque lors de la conférence de presse qu'elle a donnée aux médias à Addis-Abeba à l'issue de sa visite de deux jours en Éthiopie.

"La société devrait être unie derrière la réforme économique du gouvernement", a souligné Mme Georgieva en exprimant sa conviction que la réforme macroéconomique de l'Éthiopie transformera le pays.

Elle a insisté sur l'importance de l'unité pour soutenir les initiatives économiques du gouvernement.

La directrice générale a assuré le FMI de son soutien continu au succès de la réforme économique de l'Éthiopie.

La précédente visite de Mme Georgieva en Éthiopie remonte à 2018.

Au cours de sa dernière visite, elle a visité divers sites sociaux et de développement, y compris le musée commémoratif d'Adwa.

Elle a déclaré : "Vous (les Éthiopiens) rendez l'Afrique fière" et s'est étonnée de la transformation d'Addis-Abeba.

Dans le cadre de sa visite, la directrice générale du FMI a également rencontré le premier ministre Abiy Ahmed et d'autres hauts fonctionnaires.

Le Premier ministre Abiy a félicité le FMI pour son soutien technique et financier continu au programme de réforme économique du pays et a exprimé sa gratitude à Mme Georgieva pour son engagement personnel et ses contributions.

Le programme de réforme macroéconomique de l'Éthiopie, qui est soutenu par l'un des plus importants programmes de financement du FMI, repose sur une vision et un programme de réforme nationaux qui expriment clairement nos aspirations en matière de croissance et de développement.