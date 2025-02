Angola: La BNA accorde un crédit de 200 millions de kwanzas pour promouvoir le tourisme

Luanda — La Banque Nationale d'Angola (BNA) a mis à disposition une ligne de crédit pouvant aller jusqu'à 200 millions de Kwanzas, pour financer les petits et moyens opérateurs du secteur du tourisme, avec un taux d'intérêt de 10%.

Selon un communiqué de presse du ministère du Tourisme, auquel ANGOP a eu accès samedi, la mesure s'inscrit dans le cadre des initiatives de la BNA visant à promouvoir le secteur touristique, notamment les entreprises touristiques, les restaurants et les établissements similaires.

Selon la note, la mesure vise à stimuler la construction et la réhabilitation de développements et d'établissements touristiques de petite, moyenne et grande taille, à contribuer au renforcement du secteur, à augmenter la qualité et la diversification des services, ainsi qu'à créer de nouveaux emplois.

Le document précise que cette initiative de la BNA fait partie de la récente mise à jour des règles de l'Avis n° 9/2024, du 20 décembre, qui réglemente le Régime Spécial de Crédit au Logement et de Construction de Propriétés Résidentielles, qui inclut désormais les Complexes Touristiques et les Établissements de Restauration et Similaires, afin qu'ils puissent accéder au crédit, dans les banques nationales, avec un taux d'intérêt réduit (10%).

« L'inclusion du secteur touristique dans ce mécanisme de financement représente une étape importante pour le développement de l'activité touristique en Angola, ouvrant de nouvelles opportunités pour financer les petits et moyens opérateurs », indique le document.

Selon la note, les entrepreneurs et les investisseurs de ce secteur ont l'opportunité de renforcer la capacité d'hébergement, de diversifier l'offre touristique et de stimuler la croissance durable du tourisme national, même si l'Exécutif continue de travailler pour fournir de nouvelles lignes de financement plus solides.