Angola: Une marche ouvre les festivités de la Police nationale

Humpata (Angola) — Plus de 400 agents de la Police Nationale de Huíla ont participé, samedi, dans la municipalité de Humpata, à une marche de 15 kilomètres, dans le cadre de l'ouverture du 49e anniversaire de l'institutionnalisation de la Police Nationale, qui sera célébré le 28 de ce mois.

Le point de départ était à la déviation de la route nationale (EN-280) et se terminait à l'Institut agricole de Tchivinguiro et s'est déroulé sous la devise : « Police nationale angolaise, 49 ans dans la sécurité publique et la tranquillité ».

Durant le parcours, les policiers, munis d'affiches, ont souligné la nécessité de préserver l'intégrité de la corporation.

À la fin de l'activité, la 2e commandante provinciale de la Police Nationale, la commissaire adjointe Madalena Dias dos Santos, a souligné l'importance de la corporation dans l'ordre et la sécurité publics et la pertinence du personnel qui favorise la cohésion et l'interaction.

A l'occasion, il a réaffirmé l'engagement du personnel dans la promotion constante de la paix et la garantie de la souveraineté de l'Etat, à travers une sécurité plus proactive, visant l'ordre et la tranquillité entre les citoyens.

Le programme, qui fait allusion à cette date, comprend également des conférences sur l'histoire de la Police Nationale d'Angola, des tournois d'échecs et des campagnes de nettoyage et d'embellissement dans les unités et commandements municipaux.

La Journée nationale de la police est célébrée le 28 février, car c'est à cette date en 1976 que le premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, a présidé la cérémonie de prestation de serment de 383 officiers à l'École de police Mártires do Kapolo, à Luanda.

Issue de la Police de Sécurité Publique (PSP), une ancienne corporation de l'administration coloniale portugaise, la Police Nationale a subi une série de restructurations depuis 1975, après l'indépendance nationale, en commençant sous le nom de Corps de Police Populaire Angolais (CPPA).

À la suite des transformations survenues à l'époque, avec l'intégration de divers corps policiers et non policiers, la CPPA est devenue la Force de Police Angolaise (CPA) et par la suite, en 1983, la Police Nationale (PN), nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour.