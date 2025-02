Ile Maurice: Darren l'Activiste agressé

Louis Dominique Seedeeal, plus connu sous le nom de Darren l'Activiste, a été agressé vendredi après-midi. Le reporter d'images de la page Radiomopep se trouvait à la cour de Pamplemousses pour la comparution du sergent Avinash Mahadeo et des constables Hutesh Seeboruth, Nilesh Sooklall et Satiananda Pillay Anamalay, anciennement affectés à la Crime Intelligence Unit du Nord. Ces policiers avaient été placés en détention la veille, à la suite de l'enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC) concernant une allégation de vol de Rs 1,6 million lors d'une perquisition à Fond-du-Sac, chez l'entrepreneur Iqbal Feroz Ramchurn.

Les proches des quatre policiers s'étaient massés dans l'enceinte de la cour, créant une atmosphère tendue. Alors que les policiers venaient de comparaître devant le magistrat pour leur mise en inculpation provisoire sous l'accusation de «public official using office for gratification», ils étaient escortés pour être reconduits en cellule.

«Lev lame, bar zot! Pa les gagn zot foto!» a lancé une femme. Cette dernière a placé sa main sur le téléphone de Darren l'Activiste pour l'empêcher de filmer, avant de l'agresser. Les policiers en service ont dû calmer les esprits. Mais à sa sortie de la cour, Darren l'Activiste a de nouveau été victime d'intimidation. Un proche des policiers lui aurait montré qu'il avait un «cutter» dans sa poche. Des passants, témoins de la scène, sont intervenus pour le protéger et éviter tout dérapage.

À la suite de cet incident, Darren l'Activiste a consigné une «precautionary measure» au poste de police de Pamplemousses. Son téléphone a été endommagé.

Le sergent Jaisen Paramasiven Arnasala, ex-responsable de la Crime Intelligence Unit du Nord, qui avait conduit l'opération chez Iqbal Feroz Ramchurn, ne se trouve actuellement pas à Maurice. Il fait l'objet d'un arrest upon arrival dans le cadre de cette enquête.