Tunisie: ASG - Un équilibre à trouver

Avec Mondher Makhlouf à la barre, l'ASG essayera contre l'USM de commencer à refaire surface.

La défaite du Carrelage de Gabès face à l'OB a fait de gros dégâts. Mohamed Temri a jeté l'éponge dès le deuxième round comme entraîneur de la Zliza et le président du club, Mohsen Bouchâa, et tout le Comité directeur ont présenté leur démission après la grogne des fans des "Rouge et Noir" qui est allée à son paroxysme et qui a exigé le départ de tout le monde, staff technique et responsables. Mais si Mohsen Bouchâa et son équipe ont encaissé le coup de gueule des supporters et sont revenus sur leur décision de départ, le coach Mohamed Temri a laissé la place pour Mondher Makhlouf, ex-entraîneur de l'ESM avant d'entamer une petite aventure sans lendemain en Arabie saoudite.

Ce dernier a déjà pris les commandes de l'équipe et sera sur le banc à Monastir pour coacher la dure empoignade avec une USM qui sera devant l'obligation de réhabilitation après la défaite concédée face à l'Étoile. « Je ne vais pas promettre l'impossible en peu de temps, s'est empressé de déclarer le nouvel entraîneur Mondher Makhlouf. Le groupe n'est pas tellement mauvais et pour un promu de la Ligue 1, les résultats sont jusqu'ici acceptables et honorables.

Plus d'un match s'est joué sur un petit détail. Comme le penalty raté de Houcine Mansour qui aurait pu changer toute la physionomie de la partie perdue contre l'OB. Autant je comprends le droit des supporters d'être très exigeants, autant je leur demande d'être patients. La vraie évaluation du parcours en championnat sera possible après la réussite de l'opération maintien».

Le feu n'est pas à la maison

C'est vrai que les Gabésiens sont classés 13es avec 14 points, avec quatre petites longueurs d'avance sur le premier relégable, mais avec une bonne gestion des matches à venir et surtout moins de ratage et de gâchis de points à domicile, les coéquipiers du gardien Abdelkader Chouaya ont le potentiel humain et technique pour s'en sortir. Leur avantage c'est d'avoir l'une des attaques les mieux étoffées et les plus percutantes du championnat. Leur seul problème c'est au niveau de l'animation défensive avec des buts pris contre le cours du jeu. Un équilibre défense-attaque que Mondher Makhlouf devra trouver dès ce match contre l'USM.