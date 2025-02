Tunisie: Le pays pleinement dans l'économie innovante

L'économie innovante constitue, par les temps qui courent, un créneau porteur et un puissant levier en faveur de la croissance dans la dynamique nationale, plus particulièrement au profit des jeunes générations, surtout que ce type d'économie est représenté par les start-up et par le concept du digital et du numérique.

Dans cet esprit, la P.-d.g. du pôle technologique "Smart Tunisian Technoparc" vient d'appeler au renforcement des start-up en leur octroyant les moyens nécessaires et, surtout, les financements au profit des entreprises déjà entrées en phase de production sur le marché, sachant que le gouvernement est déterminé à réviser les lois concernant l'investissement.

La première responsable dudit pôle technologique a mis en avant les services avantageux dispensés par les start-up, ce qui devrait leur permettre de contracter avec l'Etat et, par voie de conséquence, de simplifier les procédures et d'obtenir les facilités d'investissements souhaités, avec une inclusion directe de ces entreprises contribuant à tenir la concurrence avec le reste des petites et moyennes entreprises dans le sens où les start-up offrent un produit de nature différente.

On rappellera qu'avec l'adoption et le renforcement du système appelé "Etudiant entrepreneur promoteur", les start-up tunisiennes bénéficient de nombreux programmes et autres projets comprenant l'accompagnement, l'encadrement et le financement dont le montant s'élève déjà à plusieurs millions de dinars, coïncidant avec l'engagement dans la version «Start-up Act 2 Point Zéro», fondé sur la valorisation des résultats de la recherche scientifique et leur concrétisation dans le cadre des start-up et des entreprises innovantes.

Cela ne peut que confirmer la volonté de l'Etat d'oeuvrer pour la mise en place d'une numérisation totale du processus de création d'entreprises, prouvant, une fois de plus, que les autorités compétentes ont une grande confiance en la jeunesse du pays afin de relever les défis et de les transformer en opportunités et en gains au profit de la Tunisie.

A titre de confirmation de ce créneau, il est bon de noter que les entreprises labellisées " start-up " représentent près de 10 % des potentialités offertes par le marché tunisien. Pourtant, malgré cet engouement significatif auprès des jeunes entrepreneurs, la Tunisie n'arrive pas à occuper encore la place qu'elle mérite dans cette économie nouvelle qui cherche à être dynamisée.

Il faut dire que la Tunisie dispose des atouts nécessaires pour l'émergence d'une économie compétitive et innovante, surtout que l'écosystème des start-up tunisiennes est l'un des plus prometteurs du continent africain, se classant dans le "Top Five" grâce à son grand potentiel, tout en disposant d'une marge de développement grâce aux renforts mis en place en matière d'infrastructure, d'incubateurs, d'espaces de coworking.