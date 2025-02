Tunisie: Reboisement de Djebel Diss - Une initiative écologique pour restaurer la forêt de la région de Nefza

Ce dimanche, 50 volontaires de différentes tranches d'âge ont participé à une campagne de reboisement de la forêt de Djebel Diss, située dans la délégation de Nefza, gouvernorat de Béja, qui avait été ravagée par un incendie. L'objectif de cette initiative était de planter des arbres à forte rentabilité économique, tout en ayant des applications médicinales et de consommation variées.

Le président de l'association " »Sonigreen et Clean Up Tunisia », Hossam Hamdi, a expliqué à l'Agence TAP que cette campagne vise à reboiser 25 hectares de la forêt de Djebel Diss avec des arbres tels que le caroubier et le fernane, qui présentent un potentiel important pour améliorer les conditions de vie des habitants de la région à moyen et long terme.

Il a ajouté que cette initiative constitue une continuité des efforts pour rétablir l'équilibre du système forestier local, durement frappé par des incendies dans le passé. Le rôle de l'association, selon lui, ne se limite pas au reboisement : elle s'engage également à garantir un taux de germination élevé en revenant pendant l'été pour irriguer les jeunes plantations.

Le président de l'association a également précisé que cette campagne bénéficie d'un accompagnement technique de la direction des forêts de Nefza, qui a mis à disposition plusieurs pépinières pour l'initiative.

Il convient de souligner que "Sonigreen et Clean Up Tunisia" mène des actions de reboisement dans diverses régions tunisiennes, contribuant ainsi à la préservation et à l'équilibre écologique du pays.