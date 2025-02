Angola: Endiama Mining met en oeuvre un enseignement sur la protection de l'environnement dans les zones minières

Luanda — Endiama Mining, l'une des filiales d'Endiama E.P, continue de s'efforcer de renforcer la protection de l'environnement dans les zones minières du pays, à travers le programme « Socioambiental - petites actions - grandes transformations », lancé en novembre 2024, dans les provinces de Lunda-Norte et Luanda.

Selon le directeur général d'Endiama Mining, Pedro Galiano, ce projet vise à sensibiliser et alerter les adolescents sur les mesures à prendre dans les activités minières angolaises et à éviter les dommages environnementaux pour les générations futures.

S'adressant récemment à l'ANGOP, le responsable a expliqué que le projet s'adresse aux adolescents âgés de 12 à 16 ans, car ils sont les prochains gestionnaires ou responsables des entreprises d'exploration minière en Angola, car c'est dans cette tranche d'âge qu'il faut inculquer des principes et éduquer les plus jeunes à prendre soin de l'environnement.

Il a affirmé que ce programme est divisé en deux volets, notamment « Projet Planète entre nos mains » et « Atelier Savon Eco ».

Le premier s'adresse aux adolescents de 12 à 15 ans, qui bénéficient de cours d'éducation environnementale et d'activités récréatives, avec un langage adapté aux enfants, tandis que le second s'adresse aux personnes de 16 ans et plus, un programme qui traite de la réutilisation de certains produits consommés dans les mines de diamants, comme l'huile végétale usagée, qui est transformée en savon écologique.

En plus d'enseigner la réutilisation de matériaux nocifs pour l'environnement, le programme permet également aux employés de l'entreprise et aux autres parties intéressées d'avoir des connaissances de base sur l'entrepreneuriat, selon Pedro Galiano.

L'initiative de l'Endiama Mining compte sur la collaboration de la Fondation Brilhante, bras social d'Endiama E.P et d'autres entreprises du secteur, ainsi que des gouvernorats provinciaux, du ministère de l'Environnement et des directions d'écoles situées dans les zones minières.

Dans la première phase, Socioambiental sera développé pendant un an dans les provinces de Luanda-Norte et de Lunda-Sul, des localités où l'exploration de diamants est la plus importante, et il est prévu de l'étendre à d'autres régions du pays, comme Malanje et Huambo.

En plus de ce programme, en octobre 2024, Endiama Mining a annoncé un investissement de 40 millions de dollars, au cours des cinq dernières années, dans la prospection géologique de trois projets miniers, dans la province de Lunda-Norte, employant au moins 600 jeunes.

Fondée en 2012, la filiale Endiama Mining, qui est le bras opérationnel du groupe Endiama E.P, a son siège social dans la ville de Dundo, province de Lunda-Norte, depuis avril 2021.