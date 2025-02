Angola: Le pays avec plus de deux mille cas de choléra

Luanda — L'Angola compte, à ce jour, un cumul de deux mille 886 cas de choléra, confirmés dans les provinces de Bengo, Icolo et Bengo, Cuanza-Norte et Cuanza-Sul, Cunene, Huambo, Huíla, Luanda, Malanje et Zaire.

L'épidémie a débuté la première semaine de janvier 2025 et a touché des personnes âgées de deux à cent ans, 1 616 hommes et 1 270 femmes.

Selon le Bulletin d'information du Ministère de la Santé, envoyé ce dimanche à l'ANGOP, Luanda est en tête avec 1.425 cas, suivie des provinces de Bengo, avec 1.062, Icolo e Bengo (371), Huambo (six), Zaire (cinq), Cuanza-Sul (cinq), Huíla (cinq), Malanje (quatre), Cuanza-Norte (deux) et Cunene (un).

La maladie a causé 97 décès dans les provinces de Luanda (45), Bengo (39), Icolo e Bengo (12) et Cuanza-Sul (1).

La tranche d'âge la plus touchée est celle des enfants de deux à cinq ans, avec 443 cas et 12 décès, suivie de la tranche d'âge des dix à 14 ans, avec 384 cas et huit décès.

Les unités de santé du pays comptent actuellement 213 personnes hospitalisées avec des symptômes de choléra.

L'Angola a lancé le 3 février sa campagne de vaccination contre le choléra, une initiative de l'Exécutif qui vise à prévenir et à combattre cette maladie.

À ce jour, 925 260 personnes ont été vaccinées, ce qui correspond à une couverture vaccinale de 99,4% de la population cible.

Sur le total des personnes vaccinées, 71 287 ont été immunisées dans la province de Bengo, 625 681 à Luanda et 228 58 à Icolo e Bengo.