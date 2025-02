Ile Maurice: Le Premier ministre - «Les institutions doivent servir l'intérêt de toute la nation»

À la 2e lecture des amendements apportés au Financial Crimes Commission Act 2023, le vendredi 7 février, plusieurs parlementaires dont le député Kushal Lobine, le ministre du Travail Reza Uteem, le junior minister aux Affaires étrangères, Rajen Narsinghen, le député Raviraj Beechook, le ministre des Affaires étrangères, Dhananjay Ramful, ont fait ressortir le danger que représentait la FCC Act pour notre démocratie car l'autorité du Directeur des poursuites publiques (DPP) était bafoué, ce qui était aussi une atteinte à notre Constitution et entachait la séparation des pouvoirs.

Les intervenants ont mis en avant la nécessité de redonner ses pouvoirs au DPP et ont applaudi les amendements proposés par l'Attorney General, Gavin Glover. Le ministre Reza Uteem a souligné que la FCC Act est entrée en vigueur en 2023 pour que le DPP n'ait pas son mot à dire sur certains dossiers sensibles, comme celui d'Angus Road, l'affaire St Louis ou encore le Stag Party. Le ministre Arvind Boolell a lui insisté sur la nécessité de restaurer le pouvoir du DPP. Il a dit que les personnes trouvées coupables de perversion de la démocratie doivent assumer les conséquences de leurs agissements.

Le Deputy Prime minister (DPM), Paul Bérenger, a souligné que le but du gouvernement est de faire de Maurice une démocratie exemplaire et que ces amendements à la FCC Act ne sont qu'un premier pas. «Comment faire de Maurice une démocratie exemplaire ? C'est d'abord rendre au Parlement toute sa dignité ; à la MBC nous allons dans la bonne direction. C'est mettre dans la Constitution la démocratie régionale, c'est réussir une bonne réforme électorale; c'est venir avec une Freedom of Information Act ; c'est en finir avec les provisional charges et c'est rendre ses pouvoirs au DPP.»

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a fait ressortir la nécessité de restaurer la Constitution avant de venir avec une autre loi, la National Crime Agency (NCA), afin que le public ait de nouveau confiance en la justice et que la justice elle-même soit impartiale. Il a donné l'assurance que ceux qui vont contre les lois, devront en répondre et que les institutions seront mises en place pour servir l'intérêt de toute la nation et non de quelques individus seulement.