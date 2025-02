Algérie: Le pays se félicite des conclusions du Sommet conjoint de la CAE et de la SADC sur la crise en RDC

Alger — L'Algérie s'est félicitée des conclusions du Sommet conjoint de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) sur la crise en RD Congo, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

"L'Algérie se félicite des conclusions du Sommet conjoint de la Communauté de l'Afrique de l'Est et de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe sur la crise en République Démocratique du Congo", lit-on dans le communiqué.

"Elle fait sienne l'appel unanime lancé pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et pour la fin des hostilités militaires à l'Est de la RDC", ajoute la même source.

Elle salue, en particulier, "l'unification des processus de Nairobi et de Luanda permettant désormais un traitement global, cohérent et intégré du conflit en RDC".

Par ailleurs, "l'Algérie forme le voeu que la voix de la sagesse ayant émergé de ce Sommet conjoint et que le sens de responsabilité ayant caractérisé ses travaux puissent permettre enfin le lancement d'un dialogue sincère et crédible dans le cadre du nouveau processus unifié de Nairobi/Luanda en vue du rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité en République Démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs dans son ensemble".

"De concert avec les autres représentants africains au sein du Conseil de sécurité, dans le cadre des A3+, l'Algérie se tient disponible à prolonger, à accompagner et à conforter le soutien de la communauté internationale à ce processus unifié visant un règlement pacifique, juste et durable du conflit en RDC", conclut le communiqué.