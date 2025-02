Angola: Malanje prépare plus de 200 000 hectares pour l'agriculture industrielle

Malanje (Angola) — Deux cent 76 mille 488 hectares sont en cours de préparation par le Gouvernorat Provincial de Malanje, pour l'année agricole 2024/25, en vue de promouvoir l'agriculture d'entreprise et de répondre aux besoins alimentaires de la région.

L'objectif est d'augmenter le niveau de production mécanisée, avec la participation de 170 mille familles, au niveau provincial, pour réduire la faim.

L'information a été donnée samedi, dans cette ville, par le premier secrétaire provincial du MPLA, Marcos Nhunga, en marge du lancement de l'Agenda politique du MPLA pour l'année 2025, présidé par la vice-présidente du parti, Mara Quiosa.

Le dirigeant politique a réitéré que la province dispose de suffisamment de terres arables et d'un climat pluvieux propices à la dynamisation de l'agriculture entrepreneuriale et familiale, capable de contribuer à la lutte contre la faim.

Il a souligné que le Programme intégré de développement local et de réduction de la pauvreté (PIDLCP), conçu par le Gouvernement, a comme priorité la promotion de l'agriculture, combinée à la distribution d'eau et aux soins primaires de santé, c'est pourquoi tout est fait pour que davantage de familles se consacrent aux activités rurales.

Concernant l'Agenda Politique présenté, il a dit qu'il s'agit d'un instrument d'orientation et d'importance capitale pour le parti, tenant compte des priorités du plan politico-partisan, économique et social du pays qui est proposé pour cette année, en faveur du bien-être des Angolais.

Cependant, il a assuré que le parti continuera à travailler pour la population et est préparé aux défis du présent et du futur, vers la victoire électorale de 2027, car il est enraciné dans le coeur de la population.

Il a affirmé que le MPLA à Malanje ne recule pas et que le niveau d'organisation et de fonctionnement de ses structures de base, sociales et de soutien démontre qu'il est prêt à reconquérir l'électorat.

La province enregistre des avancées dans le domaine socio-économique

Dans le domaine social, Marcos Nhunga a expliqué que la province de Malanje enregistre ces dernières années des avancées significatives dans les secteurs les plus divers de la vie économique et sociale, ce qui se reflète dans l'amélioration de la vie des citoyens.

À cet égard, il a souligné que dans le domaine de l'éducation, la province a gagné 25 nouvelles écoles, totalisant 350 salles de classe et a enregistré l'entrée de 1.349 nouveaux enseignants dans les différents sous-systèmes éducatifs.

Au chapitre de la santé, il a indiqué qu'il existe actuellement 196 unités de santé, avec 7.484 lits, et que des médecins sont actuellement en cours de spécialisation à Luanda, pour répondre aux problèmes techniques, chirurgicaux et d'assistance médicale de la population.

Dans l'entre-temps, dans le secteur de l'énergie, l'Exécutif a lancé le projet d'électrification de 10 municipalités et d'un même nombre de communes, en plus de commencer dans un avenir proche l'asphaltage de 400 kilomètres de route pour la province, couvrant certaines municipalités et la ville de Malanje, avec une achèvement prévu pour 2027.

« L'accent continuera d'être mis sur la création de meilleures conditions de vie pour les habitants de Malanje, et à cet effet, tout ce qui est à la portée du parti et du gouvernement sera fait », a-t-il souligné.

La présentation de l'Agenda Politique du MPLA pour cette année a été précédée par des actions sociales menées par la vice-présidente du parti, parmi lesquelles des actions de sensibilisation sur les soins du choléra, des dons et des visites aux nationalistes et travaux en cours dans cette ville.