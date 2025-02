Afrique Australe: La SADC et la CAE guident les dirigeants militaires pour définir des stratégies de cessez-le-feu en RDC

Luanda — Le Sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement des communautés régionales d'Afrique australe (SADC) et d'Afrique de l'Est (CAE), tenu samedi à Dar-es-Salaam, en Tanzanie, a mandaté les chefs d'état-major des forces de défense des deux organisations pour convoquer une réunion dans le but de fournir des orientations sur le cessez-le-feu en RDC.

Le communiqué final de la réunion informe que la rencontre devrait être convoquée dans un délai de cinq (5) jours dans le but de fournir des orientations techniques sur le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et la cessation des hostilités.

Elle devrait également guider la fourniture de l'aide humanitaire, y compris le rapatriement des morts, l'évacuation des blessés et l'élaboration d'un « Plan de sécurité pour Goma » et les zones voisines.

De même, l'ouverture des principales voies d'approvisionnement, notamment les axes Goma-Sake-Bukavu, Goma-Kibumba-Rumangabo-Kalengera-Rutshuru- Bunagana et Goma-Kiwanja, Rwindi-Kanyabayonga-Lubero, y compris la navigation sur le lac Kivu entre Goma et Bukavu et la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma.

L'objectif de ce sommet conjoint à Dar-es-Salaam était de passer en revue la situation sécuritaire qui prévaut en République démocratique du Congo et d'approuver certaines résolutions issues du Conseil des ministres de la SADC et de la CAE, tenu vendredi dans la même ville.

La réunion a exprimé sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, qui a entraîné des pertes de vies humaines et un nombre élevé de personnes déplacées, créant une crise humanitaire, ainsi que des souffrances pour les populations, en particulier les femmes et les enfants, et a souhaité ses condoléances pour les pertes de vies humaines lors des récentes attaques et un prompt rétablissement aux blessés.

Elle a également exprimé sa plus grande inquiétude face à l'escalade de la crise, avec des attaques contre les missions diplomatiques et leur personnel basé à Kinshasa, et a exhorté le Gouvernement de la RDC à protéger les vies humaines et les biens, ainsi qu'à respecter les principes juridiques et moraux de longue date des missions de maintien de la paix en RDC, notamment la MONUSCO et d'autres.

La réunion conjointe a rappelé que les sommets de la CAE et de la SADC, lors de l'examen de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, ont appelé à une cessation des hostilités et à un cessez-le-feu immédiat, au rétablissement des équipements et des lignes d'approvisionnement en nourriture et autres biens essentiels, afin d'assurer l'appui humanitaire et la résolution pacifique du conflit, à travers les processus de Luanda/Nairobi.

Elle a réaffirmé le rôle fondamental des processus de Luanda et de Nairobi et a ordonné que ces deux processus soient fusionnés en un seul processus Luanda/Nairobi.

Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a représenté le président de la République, João Lourenço, au sommet, le premier du genre dans l'histoire des deux blocs régionaux du continent africain.