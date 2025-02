Afrique: Startbutton s'implante en région francophone pour favoriser l'expansion transfrontalière

Startbutton se lance dans sept pays d'Afrique francophone

La startup soutenue par Norrsken aide les entreprises à se développer sans bureaux physiques.

Les pays concernés sont le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Mali, la Guinée Conakry, le Burkina Faso et le Cameroun.

Startbutton, une startup soutenue par Norrsken qui aide les entreprises à se développer sans bureaux physiques, se lance dans sept pays d'Afrique francophone : Bénin, Togo, Sénégal, Mali, Guinée Conakry, Burkina Faso et Cameroun. Cette expansion permet aux entreprises de pénétrer ces marchés et d'accepter les paiements locaux.

L'Afrique francophone est devenue une destination de croissance clé pour les startups, grâce à l'augmentation de la population de la classe moyenne disposant d'un revenu disponible. Cependant, les entreprises sont confrontées à des défis tels que des réglementations complexes, des barrières linguistiques et une infrastructure de paiement limitée. Startbutton répond à ces problèmes en facilitant les paiements locaux tout en permettant aux entreprises de facturer en devises étrangères.

Avec cette expansion, Startbutton opère désormais dans 15 pays, en se concentrant sur des secteurs tels que les voyages, l'éducation et les services numériques. L'entreprise traite plus de 5 millions de dollars par mois et gagne entre 0,5 et 1 % par transaction. Elle prévoit d'ajouter 2 millions de dollars en volume de transactions sur le marché francophone.

Points clés à retenir

L'expansion de Startbutton correspond à la demande croissante de solutions commerciales transfrontalières en Afrique. Les entreprises sont confrontées à des problèmes de traitement des paiements et de conformité réglementaire, et le modèle de Startbutton offre une approche intégrée. Contrairement à des concurrents tels que DLocal et Julaya, Startbutton offre une conformité fiscale locale en même temps que des solutions de paiement, réduisant ainsi les obstacles opérationnels pour les entreprises qui pénètrent sur les marchés francophones.

La société a obtenu des licences réglementaires au Nigeria et au Royaume-Uni et sert plus de 100 entreprises dans 20 pays. Son convertisseur de devises direct (DCC) permet aux entreprises de maintenir leurs prix à l'étranger tout en permettant les paiements locaux, améliorant ainsi l'accessibilité pour les clients.