Algérie: Assurance automobile - Digitalisation prochaine des déclarations d'accidents

Alger — Le Bureau unifié automobile algérien (BUAA), chargé entre autres missions de la digitalisation des prestations d'assurance, dotera bientôt les sociétés d'assurance de plusieurs services numérisés au profit des automobilistes, dont le constat amiable électronique et le fichier national des véhicules assurés, a indiqué son directeur général, Walid Saoud.

"Nous avons des propositions de projets qui sont à l'étude au niveau du BUAA pour les soumettre bientôt à l'Union algérienne des sociétés d'assurances et de réassurances (UAR) et à la Commission de supervision des assurances (CSA) en tant qu'organe régulateur. Il s'agit du E-constat, un projet majeur qui concerne la mise en place du constat amiable électronique", précise M. Saoud dans une déclaration à l'APS.

Il a ajouté que cette solution, qui remplacera l'actuelle procédure effectuée sur un support papier, "permettra de déclarer un accident via une plateforme numérique, réduisant ainsi les délais de traitement des sinistres et améliora la fluidité des interactions entre assurés et compagnies d'assurance".

Ce nouveau service digital est actuellement en phase de développement avant d'être déployé au niveau des compagnies d'assurances, selon le responsable du BUAA, une compagnie créée en 2014 et dont l'actionnariat se compose de 13 sociétés d'assurance publiques et privées.

Dans l'assurance automobile, le constat amiable est un document détaillant les circonstances d'un accident de la circulation et qui doit être signé par deux automobilistes concernés. C'est une pièce essentielle dans la procédure de déclaration d'un accident auprès des assureurs pour décider des indemnisations.

Chaque année en Algérie, plus d'un million de déclarations sinistres automobiles sont effectuées physiquement par les assurés auprès de leurs compagnies d'assurances. Entre janvier et septembre 2024, elles étaient au nombre de 847.000 déclarations, indique-t-on.

Selon les données du Conseil national des assurances (CNA), le nombre de contrats d'assurance automobile en Algérie s'était élevé en 2023 à 7,5 millions de contrats.

Il est prévu aussi dans le plan d'action de cette société, la mise au point "de nouvelles versions améliorées des plateformes numériques existantes, notamment celle de E-recours et qui devront intégrer des fonctionnalités avancées pour renforcer leur efficacité, leur sécurité et leur convivialité, tout en répondant aux besoins croissants des utilisateurs, détaille le même responsable.

De même, il sera question aussi du lancement prochain de la E-attestation, une procédure digitalisée destinée à mettre en place une attestation d'assurance automobile électronique devant remplacer progressivement les attestations en format papier, afin de "numériser le processus d'émission, de renforcer la lutte contre la fraude et de simplifier les vérifications pour les autorités compétentes".

Un fichier national des véhicules assurés est également en préparation au niveau du BUAA et qui permet la centralisation des données relatives à tous les véhicules assurés en Algérie, informe M. Saoud qui souligne que les compagnies d'assurance pourront, grâce à ce fichier, accéder facilement aux informations essentielles des véhicules, "ce qui renforcera la traçabilité, simplifiera les contrôles et contribuera à une gestion plus efficace des risques".

1,2 million de réclamations réglées par voie électronique

Toutes ces initiatives, a-t-il expliqué, "s'inscrivent dans une vision plus large de transformation numérique du secteur des assurances, en alignement avec les orientations stratégiques des hautes instances du pays" avec comme objectifs "la modernisation des outils, la rationalisation des processus et l'offre des services de meilleure qualité aux citoyens tout en renforçant la transparence et la sécurité routière".

Interrogé, par ailleurs, sur la plateforme digitale E-recours, lancée fin 2022 en vue de faciliter la gestion des réclamations en matière d'assurance automobile entre les compagnies d'assurances, le DG du BUAA a fait savoir que 284.576 réclamations ont été enregistrées pour un montant global réglé de près de 11 milliards de DA sur l'année 2024.

M. Saoud a ajouté que ces données reflétaient "l'importance des opérations réalisées via la plateforme E-recours, ainsi que de son rôle central dans l'harmonisation des pratiques entre les compagnies".

En 2023, l'assurance automobile représentait 45,6% du total de la production des assurances de dommages. Cette branche avait réalisé un chiffre d'affaires de près de 65,8 milliards de Da, selon le Conseil national des assurances.