Angola: Luanda et Icolo e Bengo seront sans électricité ce dimanche

Luanda — Les provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo seront, ce dimanche (9), de 7h à 14h, privées de fourniture d'électricité, en raison d'une maintenance corrective au poste électrique de Viana, selon l'Entreprise Nationale de Distribution d'Électricité (ENDE).

L'ENDE précise que ces travaux font partie des actions d'amélioration qui visent à garantir la qualité et la fiabilité de la distribution d'électricité dans la capitale du pays.

Dans ce contexte, les quartiers de Vila de Viana, Estalagem, Vila Chinesa, Vila Nova, Kikuxi, Mukula Angola, Bita Tanque, Vila Flor, Chimuco, Cometa, Pôle Industriel de Viana et les zones environnantes (Luanda) seront privés d'électricité pendant la période susmentionnée.

À Luanda également, les quartiers de Caop A, B et C, Mirú, 4 de Fevereiro, Santa Terezinha, Mulenvos de Cima et les zones adjacentes enreh«gistrent également la coupure du courant électrique.

Dans la province d'Icolo e Bengo, la restriction couvrira la municipalité de Calumbo, Centralidade do Zango 5, les quartiers de Zango 1, 2, 3 et 4, la Zone Économique Spéciale (ZEE) et les zones environnantes.

C'est pourquoi l'ENDE appelle à la plus grande compréhension pour les perturbations résultant de cette opération.