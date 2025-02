Algérie: Energies renouvelables - Yassaâ examine les opportunités de partenariat avec les représentants de l'entreprise allemande Bosch

Alger — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, M. Noureddine Yassaâ, a reçu, dimanche à Alger, une délégation de l'entreprise allemande Bosch, conduite par le président de "Bosch Africa", Markus Thill, avec lequel il a examiné les opportunités de partenariat et d'investissement dans les domaines des énergies nouvelles et renouvelables, indique un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

La rencontre, tenue au siège du ministère en présence de ses cadres, vise à "renforcer le partenariat bilatéral entre l'Algérie et l'Allemagne en matière d'énergies nouvelles et renouvelables et d'hydrogène vert, ainsi qu'à échanger les expertises en vue de soutenir la transition énergétique durable en Algérie", ajoute la même source.

Cette rencontre a été l'occasion d'examiner les opportunités de partenariat et d'investissement dans plusieurs domaines liés à l'énergie, aux énergies nouvelles et renouvelables et à l'hydrogène vert et ses dérivés, tels que l'ammoniac et le méthanol, outre les techniques de réduction de l'empreinte carbone.

Par ailleurs, l'accent a été mis sur les possibilités de coopération entre les entreprises du secteur algérien et l'entreprise Bosch, à travers la chaîne des valeurs, dans les domaines de l'hydrogène vert, notamment en ce qui concerne l'exploitation et la fabrication locale des technologies des électrolyseurs et des piles à combustibles (fuel cells) à haute efficacité et leur intégration dans les projets d'énergies solaire photovoltaïques et éolienne, selon le communiqué.

La rencontre a, également, permis de discuter de futurs projets communs visant à développer les utilisations de la technologie des piles à combustible alimentées à partir des centrales d'énergies solaire et éolienne pour produire de l'électricité dans les zones isolées, ainsi qu'à remplacer l'utilisation du diesel dans les régions du sud, et ce en recourant aux techniques de pointe à haut rendement.

L'accent a également été mis sur l'importance de la formation et du renforcement des capacités humaines dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, afin d'assurer la mise à niveau des compétences algériennes et de soutenir le développement durable, outre l'examen des opportunités de coopération en matière d'études d'ingénierie, de transfert technologique et d'échange d'expertise.

Lors de cette rencontre, M. Yassaâ a mis en avant "l'importance de tirer profit de la technologie et de l'expertise allemande pour développer le secteur énergétique en Algérie, en adéquation avec la stratégie du pays en vue de réaliser la transition énergétique et consolider le développement durable".

Il a également présenté une vision globale sur les programmes de développement du secteur de l'énergie, des mines, des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert en Algérie.

De son côté, M. Thill s'est félicité "du grand potentiel de l'Algérie en matière d'énergies nouvelles et renouvelables, notamment dans les domaines de l'hydrogène vert et de l'énergie solaire, figurant parmi les meilleures énergies au monde", soulignant "la disposition de la société Bosh à apporter des solutions innovantes pour soutenir les efforts de l'Algérie visant à renforcer les énergies renouvelables et à les intégrer dans le mix énergétique national".