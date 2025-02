Algérie: Installation de présidents de Cours et de procureurs généraux dans plusieurs wilayas de l'Est du pays

Constantine — Des représentants du ministre de la Justice, Garde des Sceaux ont procédé, dimanche, à l'installation de présidents de Cours et de procureurs généraux près les Cours de justice dans les wilayas de M'Sila, Sétif, Skikda, Batna et Souk Ahras.

Les cérémonies d'installation auxquelles ont assisté les autorités locales, civiles et militaires, ont été organisées dans le cadre du mouvement partiel opéré la semaine dernière par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le corps des présidents de Cours et des procureurs généraux près les Cours de justice.

A M'Sila, MM. Djamel Foudad et Hassan Mehira ont été installés en qualité, respectivement, de procureur général près la Cour et de président de la Cour lors d'une cérémonie présidée, au siège de la Cour, par M. Hassan Noui, président de section à la Cour suprême, représentant du ministre de la Justice, en présence des autorités locales civiles et militaires et des membres du corps de la magistrature.

Noui a souligné à cette occasion que ce mouvement vient "insuffler une nouvelle dynamique au secteur, améliorer et développer l'action judiciaire par le renforcement des Cours par des compétences à même de se hisser au diapason des mutations du secteur".

Il a également souligné "l'importance de l'engagement à s'intégrer davantage dans la numérisation en mettant en place tous les moyens nécessaires et les ressources humaines qualifiées pour appliquer la numérisation dans le système judiciaire et parvenir à un système judiciaire véritablement moderne, conformément à la politique du Président de la République, ainsi que pour poursuivre les réformes dans le secteur".

A Sétif, M. Hocine Sakhraoui, représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présidé la cérémonie d'installation de M. Youcef Yacoubi en tant que nouveau président de la Cour, tandis qu'à Skikda, MM. Abdelhamid Ouazene et Tahar Messaoudi ont été installés dans les fonctions respectives de président de la Cour et de procureur général près la Cour, au cours d'une cérémonie présidée par M. Lakhdar Hemissi, président de section à la Cour suprême.

Hemissi a souligné que ce mouvement "s'inscrit dans le cadre du renouvellement des énergies et des compétences pour promouvoir davantage une justice fondée sur un pouvoir judiciaire indépendant et efficace".

A Batna, le siège de la Cour a abrité une cérémonie analogue, au cours de laquelle M. Mohamed Bourouina, représentant le ministre de la Justice, a procédé à l'installation du nouveau procureur général près la Cour, M. Moncef Benbelkacem, en remplacement de Mustapha Bouanane.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, en présence de responsables des autorités locales et de magistrats, M. Bourouina a souligné que cette démarche "s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts visant à renforcer l'autorité judiciaire par des professionnels expérimentés dans le domaine".

A Souk Ahras, le siège de la Cour de justice a abrité la cérémonie d'installation du nouveau procureur général près la Cour, M. Omar Boukhari, en remplacement de Moncef Benbelkacem, nommé au même poste à la Cour de Batna.

La cérémonie était présidée par M. Mabrouk Mokaddem, président de chambre à la Cour suprême, et représentant le ministre de la Justice, en présence des autorités locales civiles, militaires et sécuritaires, des membres de la magistrature et de la famille de la défense.