Maroc: Le Royaume du pays et la République d'Irak réaffirment leur détermination à imprimer un nouvel élan aux relations bilatérales

Le Royaume du Maroc et la République d'Irak ont réaffirmé, samedi, leur détermination à imprimer un nouvel élan aux relations bilatérales.

Cette position a été exprimée lors des entretiens à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères de la République d'Irak, Fuad Hussein, en visite de travail au Maroc.

Ces entretiens ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et de les hisser au niveau des aspirations des deux pays frères.

Les deux ministres ont fait part, à cette occasion, de leur satisfaction quant à la dynamique positive que connaissent les relations entre les deux pays, soulignant leur volonté commune de les consolider et de conférer un contenu profond à la coopération bilatérale dans les divers domaines, y compris en matière de partage des expertises du Maroc avec l'Irak, tout en accordant une attention particulière au volet économique, à travers l'encouragement des investissements.

Cette nouvelle dynamique s'est illustrée par la réouverture de l'ambassade du Maroc en Irak, le 28 janvier 2023, après une absence de 18 ans, ce qui constitue un signal fort de la volonté du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, de raffermir les relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Dans le cadre de cet élan positif imprimé aux relations bilatérales, les deux ministres sont convenus d'organiser, dans les plus brefs délais, la première session des concertations politiques, dans la perspective de tenir la commission mixte maroco-irakienne.

A cette occasion, les deux ministres ont signé un mémorandum d'entente concernant l'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, entre le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et le ministère des Affaires étrangères irakien.

S'agissant des questions arabes et régionales, MM. Bourita et Hussein ont souligné l'importance de poursuivre la concertation et la coordination entre le Royaume du Maroc et la République d'Irak au sujet des diverses questions arabes, régionales et internationales d'intérêt commun, à leur tête la cause palestinienne, réaffirmant le soutien constant des deux pays aux droits légitimes du peuple palestinien, en particulier son droit à l'établissement de son Etat indépendant, sur les frontières de juin 1967, avec pour capitale Al Qods-Est.

Concernant la situation en Syrie, les entretiens entre les deux parties ont mis en évidence la convergence de vues sur le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de ce pays, ainsi que sur l'unité du peuple syrien, toutes composantes et sensibilités confondues.

Les deux ministres ont formé le souhait de voir ce pays frères jouir de la paix, de la stabilité et de la prospérité, dans le cadre d'une unité nationale fédératrice rassemblant l'ensemble des Syriens, sans exclusive.

Ils ont, par ailleurs, insisté sur leur détermination à poursuivre la coordination des positions au niveau des organisations régionales et internationales, dont les Nations unies, la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la coopération islamique.