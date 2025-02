Tunisie: Tozeur - Projet de création d'un centre des savants ancestraux

Tozeur, perle du désert tunisien, se dresse fièrement comme une ville au carrefour des cultures, où traditions ancestrales et savoirs érudits se rencontrent pour offrir une expérience unique aux visiteurs. Située au cœur du Sahara, cette oasis est reconnue pour son patrimoine immatériel inestimable, un véritable trésor pour les amoureux d'histoire, de culture et de nature.

Avec ses maisons traditionnelles en briques rouges, ses ruelles sinueuses et ses oasis verdoyantes, Tozeur fascine et séduit par l'ingéniosité de son architecture et la gestion durable de ses ressources hydriques, fruit d'un savoir-faire millénaire. Ce cadre exceptionnel s'apprête à accueillir un projet phare : le Centre des savants ancestraux, un complexe dédié à la préservation et à la valorisation du riche patrimoine intellectuel de la région. Ce projet, soutenu par le ministère de la Culture, vise à rehausser l'image de la ville et à consolider son importance sur la scène culturelle et touristique internationale.