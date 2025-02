Tunisie: Médenine - Journée de sensibilisation sur le service militaire

À l'instar de ce qui va se produire dans les 24 gouvernorats du pays, une journée de sensibilisation sur le service militaire a eu lieu, jeudi, à Médenine sous l'égide de Walid Taboubi, gouverneur de la région. Ont assisté à cette réunion le général Hatem Soussi, directeur général de la mobilisation, bien évidemment des cadres des forces armées et de sécurité, les 9 délégués de la zone, les 94 omdas ainsi que les représentants des conseils municipaux.

Le programme consiste à sensibiliser les présents aux bienfaits de cette noble mission et qui devront, pour leur part, inciter les jeunes natifs de 2007 à s'inscrire pour effectuer leur service militaire, surtout que le pays traverse une crise au niveau des comportements comme les agressions, la consommation de drogue et les braquages, alors qu'une vie saine reposant sur le respect de l'autre, la soumission à la discipline, l'ordre... serait meilleure.

Dans son intervention, le général Soussi rappelé aussi que le gouvernorat de Médenine compte actuellement 4.500 jeunes natifs de 2007, selon les statistiques, et qui seraient mobilisés en janvier 2027 quand ils auront 20 ans.

23 centres de formation.

Et d'ajouter que le ministère de la Défense dispose de 23 centres de formation où les jeunes peuvent s'inscrire dès l'âge de 18 ans et assurer leur avenir indépendamment du niveau scolaire, sachant qu'à Zarzis, il y a une école de formation pour la plongée sous-marine et la soudure sous l'eau, l'unique du genre en Tunisie.

Pour le recensement, un comité régional se réunira quatre fois par an (mars-juin-septembre et décembre) pour mettre au point les statistiques. «Les dossiers des jeunes qui désirent accomplir leur service militaire seront transférés au bureau de Gabès. Ceux qui ont des problèmes, on essayera de les résoudre sur place, mais il faut dire aussi qu'on ne badine pas avec la loi et on n'hésitera pas à transmettre certains dossiers au tribunal quand il le faut», a conclu le général Soussi. Les natifs de 2000, 2001, 2002 2003, 2004 doivent en prendre compte et contacter le comité régional à temps.