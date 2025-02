Tunisie: Journées des ARTs de la Marionnette de Carthage - Au bonheur des mômes !

À fils, à tringles ou portées, ces silhouettes animées qui, depuis des millénaires, captivent l'imaginaire collectif, nous proposent des performances où petits et grands se retrouvent transportés dans des mondes où la fantaisie règne en maître.

Du 1er au 8 février, le Centre national des arts de la marionnette, relevant du ministère des Affaires culturelles nous a donné rendez-vous avec la participation de plus de 100 marionnettistes de Tunisie et d'ailleurs.

Cette manifestation créative, conviviale et festive est conçue pour séduire toute la famille, drainant des milliers d'amateurs et de curieux au cours de cette semaine qui coïncide avec les vacances scolaires. En plus des spectacles de haut niveau donnés dans les trois salles de la Cité de la culture, le Théâtre des jeunes amateurs, le Théâtre des régions et la grande salle du Théâtre de l'Opéra, il convient de saluer fortement la qualité de l'ambiance dans le hall principal tout au long de la journée. Des animations et des séances spéciales sont prévues chaque jour, transformant cet espace en un centre de loisirs avec une programmation riche en surprises, en éclats de rire et en bouffées de bonne humeur et de fantaisie.

Les tout petits sont accueillis depuis le matin dans des espaces qui leur sont consacrés, animés par des professionnels de l'enfance, avec des thèmes très variés et des activités à la fois ludiques et pédagogiques dont le fil rouge est la marionnette. Ils offrent la possibilité de s'immerger dans ce monde artistique, de stimuler leur créativité et de développer leur passion pour les arts et le divertissement. Coloriage, ateliers de poterie, ateliers de fabrication de marionnettes. Il y a du choix. L'objectif est de découvrir, créer, se cultiver, partager, jouer et rire avant de reprendre le chemin de l'école. Comme le festival parcourt tous les champs artistiques, les spectacles se succèdent l'après-midi, invitant petits et grands à des représentations gratuites.

La musique est bien présente. Des bancs sont installés devant la scène pour réunir enfants et parents avec des chansons en direct, des reprises et des performances de danse. Les marionnettes géantes portées y participent au grand bonheur des bambins qui s'amusent à les toucher, à danser avec elles et à prendre des photos pour se remémorer la magie de ces moments. Des jeux sont également proposés et les animateurs invitent des enfants sur scène pour prendre part au show. En parallèle, les différents stands exposent des produits dérivés du concept des marionnettes et des créations artisanales : bijoux, poupées, produits en crochets ainsi que des livres pour enfants.

Des casques de réalité virtuelle proposent de découvrir une reconstruction de Thuburbo Majus, troisième plus grand site archéologique de la région de Tunis, situé près de l'actuelle ville d'El Fahs. L'expérience de la visite de l'extérieur du château, avec des personnages en mouvement et où même les flammes semblent réelles et saisissables attire un large public, tous âges confondus. A 17h00 tous les jours, tous les yeux sont rivés sur le Juke Box au hall de la Cité de la culture pour le spectacle de marionnettes gratuit.

A fils, à tringles ou portées, ces silhouettes animées, qui, depuis des millénaires, captivent l'imaginaire collectif, nous proposent des performances où petits et grands se retrouvent transportés dans des mondes où la fantaisie règne en maître. Des troupes de l'Estonie, de l'Espagne, des Pays Bas, du Brésil, du Portugal et différents autres pays ont joué des spectacles dédiés au jeune public comme aux moins jeunes, transcendant les barrières linguistiques et culturelles.

Bien plus que de simples objets, les marionnettes en tissu, en bois, en résine et d'autres matières sont le fruit d'un savoir-faire transmis de génération en génération, affiné par des artistes dévoués à leur craft. Les longs applaudissements générés par les spectacles sont le reflet de la magie intemporelle de ce théâtre, vecteur puissant de récits et d'émotions.

Des marionnettes à fils délicatement manœuvrées aux imposantes structures de marionnettes géantes aux différentes entrées de la Cité de la culture, ces objets d'art sont les gardiens d'une magie qui a transformé l'espace lors de cette 6e édition des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage en un lieu de possibilités infinies. En explorant les multiples facettes de cet art, chaque type offre une expérience unique et les milliers d'enfants de tout âge qui ont profité de cet événement y ont certainement trouvé leur compte, de quoi égayer leurs vacances.