Sam Nujoma était un dirigeant namibien exceptionnel qui a incarné plus que quiconque l'histoire de la lutte pour la libération et l'indépendance du pays. Son décès à l'âge de 95 ans marque la fin d'une époque. Mais son héritage perdurera.

Avec Andimba Toivo ya Toivo, il a joué un rôle central dans la fondation du mouvement de libération nationale, la South West Africa People's Organisation (Swapo) (l'organisation du peuple du Sud-Ouest africian).

Samuel (Sam) Shafishuna (« l'éclair ») Daniel Nujoma est né le 12 mai 1929 à Etunda, près d'Okahao, dans le nord de la Namibie, dans l'actuelle région d'Omusati, et est l'aîné d'une famille de 11 enfants. Son enfance a été consacrée à s'occuper de ses frères et soeurs, du bétail familial et à cultiver la terre. De 1937 à 1943, il a suivi l'enseignement primaire à l'école missionnaire finlandaise d'Okahao.

La Namibie était alors le Sud-Ouest africain, une ancienne colonie allemande, administrée par l'Afrique du Sud de l'apartheid depuis décembre 1920. À l'âge de 17 ans, il devient ouvrier contractuel dans la ville portuaire de Walvis Bay. À partir de 1949, il a travaillé comme agent d'entretien à la South African Railways à Windhoek. Pour la plupart des jeunes de son âge, le travail sous contrat dans l'économie des colons était le seul moyen d'échapper à l'agriculture de subsistance.

Comme beaucoup de gens de sa génération, il est devenu politiquement actif dans le mouvement organisé des travailleurs sous contrat. Son éducation et sa lutte pour l'indépendance sont présentées dans son autobiographie Where Others Wavered (Là où d'autres ont vacillé). Cette autobiographie a également fait l'objet d'un film.

Mener la lutte

En 1959, Nujoma a cofondé l'Ovamboland People's Organisation, marquant ainsi un nouveau chapitre de la résistance organisée contre la domination coloniale. À l'époque, les habitants africains de la capitale Windhoek vivaient principalement dans ce que l'on appelle le Old Location. Ce quartier était proche du centre-ville, tandis que les travailleurs sous contrat étaient logés dans un complexe séparé.

Ces derniers étaient censés déménager dans un nouveau township éloigné, Katutura. Le 10 décembre 1959, les manifestations contre ce déménagement forcé ont dégénéré. La police a ouvert le feu, tuant 11 personnes et en blessant gravement 44 autres.

Ce fut un tournant dans la résistance organisée. Les militants politiques durent faire face à une répression accrue. Nujoma s'exile en février 1960 pour mener une campagne internationale, notamment auprès des Nations unies à New York.

En avril 1960, l'Ovamboland People's Organisation devient la Swapo et Nujoma en est le premier président. Il est resté en fonction jusqu'en 2007. En 1967, la Swapo opte pour la résistance la résistance armée contre l'occupation sud-africaine.

L'organisation devient la famille et Nujoma son patriarche. Comme l'a observé Raymond Suttner, universitaire et analyste politique, [https://globalarkivet.se/5125] :

Toute participation à une révolution influence la conception que l'on a de soi-même.

Une guerre de plus de 20 ans a coûté des milliers de vies. La composante militaire a joué un rôle important dans l'histoire de la lutte de la Swapo. Ceci est illustré dans le récit officiel du mouvement To Be Born A Nation (Naître en tant que nation).

Bien qu'il n'ait jamais été entraîné au combat, Nujoma aimait se faire passer pour un chef militaire. En témoigne la statue dominante du « soldat inconnu » au Heroes Acre, à l'effigie de Nujoma.

L'autobiographie de Nujoma, qui s'achève avec l'indépendance le 21 mars 1990, est tout aussi révélatrice. Son titre, Where Others Wavered (Là où les autres ont vacillé), est tiré d'une de ses déclarations de la fin des années 1970 :

Lorsque l'histoire d'une Namibie libre et indépendante sera écrite un jour, la Swapo sera considérée comme ayant tenu bon là où d'autres ont vacillé : elle s'est sacrifiée pour la cause sacrée de la libération là où d'autres ont fait des compromis.

Comme l'a souligné le politologue namibien André du Pisani :

(Le récit de Nujoma) met en lumière la carrière d'un militant politique redoutable, qui a fait preuve d'un courage, d'une détermination et d'une volonté inébranlables pour survivre face à des obstacles considérables.

À la tête de l'État

Nujoma a été nommé premier chef d'État de la Namibie par l'Assemblée constituante. Son premier mandat (1990-1995) a été marqué par des efforts pour bâtir une nation et favoriser la réconciliation dans une société coloniale profondément divisée.

Il a accepté un statu quo inscrit dans la Constitution en ce qui concerne les privilèges de la minorité blanche. La persistance des disparités socio-économiques sous le régime de la majorité politique ont révélé un processus) où le pouvoir a été transféré tout en maintenant fondamentalement les inégalités sociales par les relations de propriété existantes.

Lorsqu'il a quitté ses fonctions, il a laissé un bilan mitigé.

Au cours de son second mandat (1995-2000), « la réconciliation a été reléguée au second plan et un certain ton autoritaire est apparu », comme l'a résumé le géographe urbain et écrivain Bill Lindeke à l'occasion du 25e anniversaire de l'indépendance. Il a notamment envoyé des troupes en août 1998 pour secourir son ami Laurent Desiré Kabila en République démocratique du Congo. Le gouvernement de Kabila était attaqué par des rebelles soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Nujoma a pris cette décision en tant que commandant en chef de l'armée « dans l'intérêt national », sans qu'aucun membre du cabinet n'ait été consulté ou informé.

En août 1999, Nujoma a déclaré le premier état d'urgence après une tentative de succession avortée dans ce qui s'appelait alors la bande de Caprivi a constitué une attaque surprise. Le traitement ultérieur des sécessionnistes présumés n'a en rien favorisé la réconciliation, entraînant la seule vague de réfugiés du pays à ce jour.

Pour permettre à Nujoma d'effectuer un troisième mandat (2000-2005), l'Assemblée nationale a adopté un premier amendement constitutionnel à la fin de l'année 1998. La justification était que sa nomination initiale n'était pas basée sur un vote direct de l'électorat. La clause était limitée à Nujoma.

Passer le flambeau

Des doutes subsistaient quant à la volonté de Nujoma de quitter le pouvoir. En 2004, il a déclaré :

On ne peut pas ignorer l'appel du peuple, car c'est le peuple qui prend la décision finale.

Cela a alimenté les spéculations selon lesquelles il pourrait être tenté d'opter pour un référendum, en misant sur une majorité anticipée prête à lui accorder un autre mandat.

Face à l'opposition interne de la Swapo, Nujoma a opté pour l'unité du parti et a annoncé sa retraite à la fin de son mandat. Cela a ouvert la voie à trois candidats en lice pour le remplacer.

Mais il a tenu à ce que son confident de longue date Hifikepunye Pohamba lui succède. Une approche musclée visant à le faire passer en force a abouti à la création d'un nouveau parti dissident.

Nujoma est resté président de la Swapo jusqu'à la fin de l'année 2007, ce qui a soulevé la question de son « indispensabilité présidentielle ».

Pohamba a d'abord agi dans l'ombre de Nujoma. Après son retrait de la tête de l'État, l'Assemblée nationale a décerné à Nujoma le titre de « Père fondateur de la nation namibienne ». À la fin de sa présidence du parti, la Swapo l'a nommé « Leader de la révolution namibienne ».

Dans un tel contexte, la retraite est un mot étranger. On peut quitter ses fonctions mais rester un leader. La parole et le point de vue de Nujoma ont compté dans la mise en oeuvre de la politique, tant au niveau du parti que du gouvernement national. Bien que son impact direct ait progressivement diminué, il est resté une figure emblématique.

Des réalisations malgré les limites de la libération

De nombreux dirigeants de pays africains ont été façonnés par la résistance à l'oppression coloniale. Ce combat n'avait rien d'une aventure romantique : il exigeait de la persévérance et des décisions difficiles, souvent au prix de lourds sacrifices. L'adoption d'une discipline militaire et de hiérarchies rigides a parfois favorisé des tendances autoritaires.

Ces éléments ne sont pas les plus propices à un gouvernement civil. Mais l'accession à la souveraineté a permis d'élever la lutte à un autre niveau. . Depuis la fin de la domination de la minorité blanche et de l'occupation sud-africaine, le peuple namibien est gouverné par ceux qu'il a élus démocratiquement.

Nujoma a été à la tête de la lutte de libération de la Namibie pendant plus d'un demi-siècle. Il a décidé de prendre sa retraite en tant que capitaine à temps. Les Namibiens lui doivent, ainsi qu'à d'autres, d'avoir ouvert la voie à un État démocratique guidé par l'État de droit.

Sa statue, érigée au musée de l'indépendance de Windhoek, en est le parfait symbole. Habillé en civil, Nujoma y brandit fièrement la Constitution namibienne. Il s'agit peut-être de la meilleure reconnaissance visuelle de son apport ultime à la société namibienne.

Depuis l'indépendance, la lutte pour plus d'égalité se poursuit par des moyens civils. Tatekulu (grand homme) Sam Nujoma mérite d'être salué pour son rôle dans cette transition remarquablement pacifique vers une démocratie multipartite où la violence politique reste rare. Il occupera toujours une place centrale dans le panthéon de la Namibie.

Hamba Kahle (va en paix), tate Sam

Henning Melber, Extraordinary Professor, Department of Political Sciences, University of Pretoria