La corruption et l'inéquitable distribution de l'aide sont parmi les défis de la riposte gouvernementale à la COVID-19, selon les citoyens.

Key findings

Impacts de la COVID-19 : o Deux Mauritaniens sur 10 (21%) ont dit qu'un membre de leur ménage est tombé malade ou a été testé positif à la COVID-19. o Près de quatre répondants sur 10 (38%) ont affirmé qu'un membre de leur ménage a perdu un emploi, une entreprise, ou une principale source de revenus à cause de la pandémie.

Attitudes vis-à-vis de la vaccination : o Sept Mauritaniens sur 10 (71%) ont déclaré avoir reçu au moins une dose de vaccination contre la COVID-19. o Un sur six répondants (17%) ont estimé qu'il n'était « pas très probable » ou « pas du tout probable » qu'ils essayent de se faire vacciner. o Les trois principales raisons pour lesquelles les gens ont évité de se faire vacciner sont la croyance à la protection divine, l'inexistence de la COVID-19 et la peur des vaccins en général. o La majorité des répondants ont dit faire « partiellement » (33%) ou « beaucoup » (26%) confiance au gouvernement pour garantir la sécurité des vaccins contre la COVID-19.

La riposte gouvernementale : o Seulement 29% des répondants ont affirmé que leurs ménages ont bénéficié d'une assistance du gouvernement dans le cadre de la pandémie. o Environ six répondants sur 10 (58%) ont déclaré que l'aide gouvernementale relative à la pandémie a été distribuée de façon inéquitable. o La majorité (56%) des citoyens ont dit être satisfaits de la façon dont le gouvernement a géré la pandémie de la COVID-19, malgré que 61% pensaient que « certaines » ou « beaucoup » des ressources disponibles pour faire face à la pandémie s'étaient envolées à cause de la corruption.

o La majorité des Mauritaniens ont estimé que le gouvernement sera « un peu préparé » (19%) ou « très préparé » (50%) pour les urgences sanitaires futures. o Six citoyens sur 10 (59%) ont déclaré que davantage de ressources devraient être investies pour préparer la réponse aux futures urgences sanitaires, même si cela signifie moins de ressources disponibles pour les autres services de santé.

La pandémie de COVID-19 a bouleversé le monde. Rapidement devenue une crise mondiale après son apparition en Chine fin 2019, elle a causé de nombreux décès et profondément impacté les systèmes de santé, les économies et les sociétés.

En Mauritanie, le nombre de cas positifs à la COVID-19 enregistrés s'élève à 63.882, avec 997 décès (Organisation Mondiale de la Santé, 2025). La crise a ralenti l'économie, impacté des secteurs clés et aggravé les vulnérabilités en sécurité alimentaire et accès aux services de base (Banque Mondiale, 2021).

Comme la plupart des pays, la Mauritanie a mis en place des mesures de riposte face à la crise sanitaire. Celles-ci comprenaient la fermeture des espaces publics tels que les écoles, commerces et mosquées ; l'isolement des personnes infectées ; l'instauration d'un couvre-feu graduel ; ainsi que l'application de la distanciation sociale et du port de masque dans les lieux publics (Organisation Internationale de la Francophonie, 2021). En complément, le renforcement du dépistage et le succès des campagnes de sensibilisation ont contribué à limiter la contamination dans le pays (Organisation Mondiale de la Santé, 2021).

Cette dépêche rend compte d'un module d'enquête spécial inclus dans le questionnaire de l'enquête Afrobarometer Round 9, menée en novembre 2022, pour explorer les expériences et les perceptions des Mauritaniens à l'égard de la pandémie.

Selon les résultats, la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur les ménages mauritaniens, entraînant des pertes de revenus pour près de quatre citoyens sur 10 et touchant directement la santé d'un membre de ménage dans deux foyers sur 10.

Sept Mauritaniens sur 10 ont déclaré avoir été vaccinés contre la COVID-19, et un sur six répondants ont affirmé qu'il n'est pas probable qu'ils le fassent à l'avenir. Les trois principales raisons citées pour justifier cette hésitation sont la croyance à la protection divine, l'inexistence de la COVID-19 et la peur des vaccins en général.

Seuls trois répondants sur 10 ont déclaré que leurs ménages ont bénéficié d'une aide gouvernementale durant la pandémie, et la majorité des citoyens ont estimé que cette assistance a été distribuée de manière inéquitable. En plus, six Mauritaniens sur 10 ont pensé que « certaines » ou « beaucoup » des ressources destinées à la lutte contre la pandémie ont été détournées. Cependant, la majorité des citoyens ont dit être satisfaits de la gestion globale de la crise sanitaire par le gouvernement.

En matière de préparation aux crises futures, la majorité des Mauritaniens considéraient que leur gouvernement est préparé mais ont estimé toutefois qu'il est nécessaire d'investir davantage dans la réponse aux urgences sanitaires, quitte à réduire les ressources allouées à d'autres services de santé.

Ahmed Hamoune Ahmed Hamoune est ingénieur statisticien économiste et enseignant à l'Institut Supérieur des Métiers de Statistiques (ISMS) du Groupe Polytechnique d

Dahoud El Atigh Dahoud El Atigh est étudiant statisticien à l'ISMS du Groupe Polytechnique de Nouakchott.