Maroc: Fès - Campagne de don de sang pour renflouer le stock de cette matière vitale

Une campagne de don de sang a été organisée, jeudi au Centre Hospitalier Régional Al Ghassani à Fès, sous le signe "Donnez votre sang, sauvez une vie", visant à renflouer le stock de cette matière vitale et contribuer à sauver des vies humaines.

Organisée à l'initiative de la délégation préfectorale de la Santé et de la Protection Sociale à Fès, en partenariat avec l'Association d'appui à la santé publique et le Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de Fès, cette opération a connu une forte affluence.

Initiée sous la supervision de la direction régionale de la santé et de la protection sociale de Fès-Meknès, cette initiative de solidarité a été encadrée par un staff médical, infirmier et technique spécialisé, en mobilisant d'importants moyens logistiques, dans le but de garantir que la campagne se déroule dans les meilleures conditions.

Selon les organisateurs, cette campagne vise à promouvoir l'esprit de solidarité et d'entraide et à remédier à la pénurie de sang et de ses dérivés au centre régional de transfusion sanguine.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice du centre régional de transfusion sanguine, Hayat Lamsalak a fait état d'une pénurie importante en sang, le centre ayant besoin, selon elle, de 150 à 170 donneurs par jour afin de couvrir le manque enregistré.

Mme. Lamsalak a souligné l'importance de promouvoir la culture du don de sang pour sauver la vie des citoyens dans le besoin, d'où la nécessité d'intensifier les campagnes de sensibilisation dans ce sens.

Etant donné que cette substance ne pourrait pas être fabriquée, la responsable régionale a incité les citoyens à faire don de leur sang et la société civile à intensifier ses campagnes pour contribuer à renforcer le stock au niveau régional et national.