Tunisie: Barrage Kasseb - Des milliers d'arbres plantés pour préserver les sols et l'agriculture

Le dimanche matin, une campagne de reboisement a été lancée, visant à protéger le bassin du barrage Kasseb, situé dans la délégation de Balta Bouaoun (une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Beja) ainsi que les terres agricoles environnantes.

Cette initiative a réuni plusieurs ouvriers de chantiers, des citoyens bénévoles et des propriétaires d'exploitations agricoles, avec pour objectif de préserver le bassin du barrage Kasseb, en particulier le bassin versant, et de protéger les terres agricoles voisines, qui ont subi des phénomènes d'érosion et des glissements de terrain ces dernières années. Ces événements ont rendu ces terres difficilement exploitables et ont dégradé la qualité du sol, réduisant ainsi sa capacité à produire.

Selon plusieurs habitants des villages de Jerbna et Kasseb, la direction régionale du développement agricole de Jendouba leur a fourni différentes quantités d'arbres oléicoles ainsi que des espèces fourragères destinées aux bords des oueds et aux zones escarpées.

Le gouvernorat de Jendouba, avec ses plus de 120 000 hectares de forêts, est l'un des plus grands en termes de superficie forestière en Tunisie. Il est également le plus riche en barrages. Les arbres, qu'ils soient fruitiers, fourragers ou forestiers, jouent un rôle crucial dans la protection du sol contre l'érosion et les dépôts qui diminuent la capacité des barrages et des réservoirs à stocker l'eau de pluie.

Hier soir, samedi, le gouverneur de Jendouba, Hicham Hsoumi, et le directeur général des forêts, Mohamed Noufel El-Hajah, ont inspecté le bassin du barrage Kasseb et participé à la distribution de près de 4 000 oliviers, demandés par les propriétaires des terres entourant le barrage.

Le gouverneur a souligné l'importance de suivre de près l'avancement de la campagne de reboisement et de protéger ces plantations contre les risques de dégradation et de pâturage excessif. Il a également mis en avant l'importance de cette action face aux défis liés à l'érosion, la dégradation des sols et les changements climatiques.

Au 7 février 2025, la quantité d'eau stockée dans le barrage Kasseb, qui a été construit en 1969, dépassait les 23 millions de mètres cubes, soit environ 30 % de sa capacité totale de stockage, qui est de 80 millions de mètres cubes.