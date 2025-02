Tunisie: Instructions du ministère de l'Intérieur pour le match pour le match Club Africain - EGS Gafsa

Le ministère de l'Intérieur a annoncé un certain nombre de mesures pour le match de la 18e journée du Championnat de la Ligue Professionnelle 1 de football, qui se déroulera aujourd'hui, dimanche, à 14h00 au stade Hamadi Aguerbi à Radès, entre le Club Africain (CA) et El Gawafel Sportives de Gafsa (EGS Gafsa).

Dans son communiqué, le ministère a précisé qu'il est interdit de circuler et de stationner tous types de véhicules sur la route nationale n°1, entre le croisement de Chouchet Radès et celui de Borj El-Wazir Zahra, de 11h00 à 18h00, à l'exception des personnes se dirigeant vers le stade et portant des billets d'entrée.

Il a ajouté que l'ouverture des portes du stade commencera à 11h00, et il est recommandé d'arriver tôt. Il a également précisé que les détenteurs de billets doivent les présenter obligatoirement à toutes les entrées du stade (entrée principale depuis la route rapide - croisement Oued Melliane - croisement BSB - croisement Nobo).

Le ministère a insisté sur le fait que l'accès aux tribunes VIP via l'entrée principale est réservé uniquement aux détenteurs de billets pour les loges, les journalistes et les invités. Il a précisé que le parking sud est destiné aux détenteurs de billets Pelouse et peut être atteint via la route rapide sud, puis le croisement Borj El-Wazir Zahra sous le pont, puis le parking sud par l'entrée d'El-Zaytoun.

Il est également accessible via la route nationale n°1, croisement Chouchet Radès, puis croisement Nouvelle Ville en direction de l'entrée du parking sud depuis l'entrée d'El-Zaytoun, ou encore via le croisement Nobo, croisement Village Méditerranéen, puis tourner à gauche en direction du parking sud, ou via le croisement Nobo, croisement Village Méditerranéen, puis tourner à droite vers le parking sud.

Le parking nord est réservé aux détenteurs de billets pour Virage et Enceinte et peut être atteint via le rond-point du stade, puis l'entrée principale, puis tourner à gauche en direction du parking nord, ou encore via la route nationale n°1 en passant par le croisement Chouchet Radès, puis croisement BSB en direction de l'entrée principale et tourner à gauche vers le parking nord, ou via le croisement Nobo, croisement Village Méditerranéen, puis tourner à droite vers le parking nord.

Le ministère de l'Intérieur appelle tous les supporters à garer leurs véhicules dans les parkings réservés pour assurer leur sécurité et maintenir la fluidité du trafic lors de la sortie des spectateurs.

Il a également insisté sur la nécessité de respecter le Code de la route, les signaux des agents et de s'abstenir de conduire de manière imprudente ou de pratiquer des comportements dangereux. Il a souligné que des mesures légales seront prises en cas de transport illégal ou de surcharge de passagers.