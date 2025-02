Tunisie: De nouvelles mesures pour soutenir l'initiative privée et réduire le chômage

Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a adopté une série de mesures pour encourager l'initiative privée. Ces actions visent notamment l'accompagnement des porteurs de projets, la mise en place d'un mécanisme d'appui aux entreprises en difficulté pour leur permettre de relancer leurs activités, ainsi que l'amélioration de la gouvernance du secteur des initiatives privées.

C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Emploi, Riadh Chaoued, en marge d'une session de dialogue récemment organisée par le Conseil national des régions et des districts. Cet échange a porté sur le rôle des entreprises citoyennes et du système de formation professionnelle dans le développement et la création d'emplois.

Le ministre a souligné que ces mesures visent à garantir la pérennité des activités économiques et des emplois à travers un programme d'accompagnement renforcé. Celui-ci repose sur des services d'appui assurés par l'ensemble des structures publiques concernées, ainsi qu'un soutien financier sous forme de prêts à des conditions avantageuses. Il a également insisté sur la disponibilité de mécanismes de financement pour favoriser l'insertion économique et sociale des différentes catégories de la population, en particulier dans les zones prioritaires.

Par ailleurs, le ministère a décidé de renforcer l'accès des petites et moyennes entreprises aux sources de financement. Riadh Chaoued a mis en avant l'importance de la réussite du régime de l'auto-entrepreneur, conçu pour attirer et encourager les activités de travail indépendant. Il a rappelé que le nouveau cadre législatif vise à libérer les énergies et à promouvoir un travail décent.

Une meilleure anticipation des besoins du marché de l'emploi

Dans une perspective plus large, le ministère travaille à la mise en place d'un système de veille et de prospective permettant d'identifier les besoins du marché de l'emploi. Il prévoit également de prendre en charge les frais de formation complémentaire et de qualification supplémentaire afin d'améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'évaluer régulièrement les programmes du Fonds national de l'emploi et de mesurer l'impact des politiques de l'emploi sur le marché du travail. Il a annoncé qu'une révision globale des programmes d'emploi sera entreprise afin d'introduire des réformes urgentes.

Évoquant la stabilisation du taux de chômage à 16 % à la fin du troisième trimestre 2024, en comparaison avec la même période de l'année précédente, Riadh Chaoued a qualifié ce taux de « structurel ». Selon lui, sa réduction nécessite l'adoption de politiques publiques axées sur le renforcement des compétences et des qualifications des travailleurs, afin qu'elles soient mieux adaptées aux besoins des entreprises.

Il a également souligné l'importance du développement de la formation professionnelle, qu'il considère comme un pilier central de la gestion des ressources humaines. L'encouragement des initiatives privées, qu'elles soient individuelles ou collectives, et l'insertion économique de toutes les catégories sociales figurent également parmi les priorités du ministère.

La session de dialogue sur le rôle des entreprises communautaires et du système de formation professionnelle a permis aux députés du Conseil des régions et des districts d'échanger avec une délégation du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ensemble, ils ont discuté de la réalité du marché du travail et des perspectives de la formation professionnelle. Cette rencontre a aussi été l'occasion d'examiner les principales mesures envisagées pour lutter contre le chômage et dynamiser le secteur de l'emploi.