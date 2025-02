Tunisie: La Cité des Sciences organise une journée dédiée aux Mathématiques

La Cité des Sciences de Tunis organise, le samedi 22 février 2025, une journée dédiée aux mathématiques, avec un programme scientifique centré sur la logique, considérée comme la pierre angulaire des mathématiques. Ce programme comprend des ateliers scientifiques ainsi que des compétitions individuelles et collectives, selon un communiqué de la Cité des Sciences.

L'objectif de cet événement est de rendre les mathématiques plus accessibles aux visiteurs de la Cité des Sciences, de toutes les tranches d'âge, en particulier aux élèves et étudiants. Il s'agit de simplifier les concepts mathématiques afin de sensibiliser à l'importance des mathématiques, non seulement comme une discipline scolaire, mais aussi comme un outil essentiel pour relever les défis contemporains dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, le changement climatique, l'énergie, le développement durable et l'amélioration de la qualité de vie.

Au programme de cette journée, plusieurs activités enrichissantes : un concours de mathématiques et de jeu d'échecs visant à développer les compétences cognitives, ainsi que des ateliers scientifiques sur des thèmes variés tels que les mathématiques dans la nature, les énigmes mathématiques, la géométrie, le calcul des volumes et des surfaces, les coordonnées et l'échelle cartésienne, le calcul mental avec des astuces mathématiques, les probabilités, la logique et les mathématiques, et l'astronomie.